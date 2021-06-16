أخبار اليمن : طيران العدوان يستهدف 4 محافظات بـ25 غارة

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طيران العدوان يستهدف 4 محافظات بـ25 غارة

استهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات مأرب والجوف وحجة وصعدة بـ25 غارة إجرامية. طيران العدوان يستهدف 4 محافظات بـ25 غارةاستهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات مأرب والجوف وحجة وصعدة بـ25 غارة إجرامية. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ10 غارات مديرية صرواح وغارتين مديرية مدغل بمأرب، و6 غارات على منطقتي الخنجر والظهرة في مديرية خب والشعف بالجوف. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 6 غارات على مديرية حرض بحجة، وغارة على منطقة الفرع في كتاف صعدة. وذكر المصدر أن مواطناً اصيب بجروح جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق متفرقة بمديرية شدا الحدودية.

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