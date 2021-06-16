بايدن: بوتين لا يسعى لحرب باردة

بايدن: بوتين لا يسعى لحرب باردةعبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتقاده بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى لحرب باردة جديدة مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أن مثل هذه الحرب لن تصب في مصلحة أحد.

وقال بايدن خلال مؤتمره الصحفي في أعقاب أول لقاء قمة له مع الرئيس الروسي في جنيف، اليوم الأربعاء: إن هناك "آفاق حقيقية لتحسين العلاقات" مع روسيا.

وأضاف: "لا أعتقد أن بوتين يسعى لحرب باردة، ومن الواضح أن حربا باردة جديدة لا تصب في مصلحة أحد".

وتابع الرئيس الأمريكي: "علاقاتنا مع روسيا يجب أن تكون مستقرة وقابلة للتنبؤ وعلينا أن نتعاون حيث نستطيع".. مضيفاً: "يجب أن تكون لدينا قواعد أساسية لنلتزم بها".

وأكد أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولات لانتهاك السيادة الديمقراطية الأمريكية.

وقال: بحثنا مع بوتين الخطوات اللاحقة بشأن الرقابة على الأسلحة واتفقنا على إطلاق حوار ثنائي.. واتفقنا على أن يعمل خبراؤنا على تحديد ما هو غير مقبول في مجال الأنشطة السيبرانية.

وأوضح بايدن أنه اتفق مع بوتين بشأن العمل على ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.

وأشار إلى أنهما بحثا قضايا أوكرانيا وبيلاروس ومنع انتعاش الإرهاب في أفغانستان.