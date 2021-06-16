البيت الأبيض يكشف عن هدية بايدن لبوتن بمناسبة قمة جنيف

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، أهدى نظيره الروسي فلاديمير بوتن، تمثالا من الكريستال، ونظارات شمسية، بمناسبة اجتماع القمة بينهما في مدينة جنيف السويسرية.
وأوضح بيان للبيت الأبيض، أن التمثال الكريستالي من تصميم شركة "ستوبين" في نيويورك، ويجسد الثور الأميركي، وهو "الحيوان الثديي الوطني للولايات المتحدة"، والذي يعتبر رمزا "للقوة والوحدة والمرونة".
وقد تم تقديم التمثال على قاعدة من خشب الكرز، "كرمز لأول رئيس لأمتنا، جورج واشنطن"، مع لوحة معدنية نقشت عليها ذكرى اللقاء بين الرئيسين.
وأهدى بايدن لبوتن أيضا، نظارات شمسية مصممة خصيصا، ومن صناعة شركة "راندولف" الأميركية.
وقال البيان إن الشركة بدأت في عام 1978، بالتعاون مع الجيش الأميركي، بإنتاج نظارات شمسية مخصصة لطياري سلاح الجو الأميركي.
وأضاف: "منذ ذلك الحين، زودوا الجيش الأميركي والشركاء في الناتو بنظاراتهم المتينة وعالية المستوى، والتي يتم تصنيعها محليا في مصنع بولاية ماساتشوستس".
وجاءت القمة بين الرئيسين الأميركي والروسي في ظل تراجع العلاقات بين البلدين، بحسب ما أقر الجانبان. وقال بايدن إنه لا يسعى إلى "إعادة ضبط" العلاقات بين واشنطن وموسكو، بل إلى ديناميكية "أكثر استقرارا" و"يمكن التنبؤ بها" بين الولايات المتحدة وروسيا.
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