الصين تقر بارتفاع النشاط الإشعاعى فى مفاعل بمحطة تايشان النووية

جدة - نرمين السيد - وأوردت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، الاثنين، أن هناك "تسربًا" محتملًا فى هذه المنشأة الواقعة فى جنوب الصين التى تحوى مفاعلين من نوع "إى بى آر" الوحيدين اللذين وُضعا فى الخدمة حتى الآن فى العالم.

وبحسب "الشرق الأوسط"، قُدمت هذه التقنية، التى صُممت لتوفير قوة وأمان محسّنين، على أنها الأفضل لدى الفرع النووى الفرنسى ومصدر فخر لمجموعة "أو دى إف" الفرنسية.

وخففت بكين حتى الآن من حجم المخاطر، مشيرة إلى أن مستويات الإشعاع حول المحطة طبيعية.

الأربعاء، قدمت وزارة البيئة وهيئة السلامة النووية فى الصين التوضيحات الفنية الأولى.

وأقرت فى بيان مشترك بحدوث ارتفاع فى النشاط الإشعاعى داخل أحد المفاعلين بسبب وجود "نحو 5 قضبان وقود تالفة".

ووصفت السلطات هذه الظاهرة بأنها "شائعة" لوجود "عوامل لا يمكن السيطرة عليها" أثناء عملية التصنيع أو النقل أو التركيب فى المصنع.

تحتوى قضبان الوقود على حبيبات اليورانيوم وتزود قلب المفاعل النووى بالطاقة.

وأوضح البيان أن زيادة النشاط الإشعاعى فى المصنع "ضمن الحد النظامى" لكن "لا يوجد تسرب إشعاعى فى البيئة".

كما نفت السلطات أنها رفعت الحد المقبول للنشاط الإشعاعى حول المحطة حتى تتمكن من مواصلة التشغيل، فى حين أكدت شبكة "سى إن إن" عكس ذلك.