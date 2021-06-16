رجل مسلح يطلق النار على عناصر شرطة أمريكية فى تكساس

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أوضحت شرطة المدينة، فى بيان نشرته عبر "فيسبوك"، أن أحد ضباطها تلقى فى الساعة 23:00 (04:00 بتوقيت جرينيتش) بلاغا حول وقوع خلاف عائلى فى شارع هيكورى، ووصل إلى مكان الحادث حيث انضم إليه ضابط آخر، وواجها رجلا يعتقد أنه كان مسلحا ببندقية وفتح النار عليهما.
وأصاب الرجل ضابط الشرطة الذى وصل أولا إلى الموقع وتمكن زميله من نقله إلى مكان آمن ليتم لاحقا إيصاله إلى مستشفى حيث يقع فى حالة مستقرة.
ونشرت السلطات المحلية وحدات كبيرة من قوات الأمن أمام منزل المهاجم حيث لا تزال تجرى عملية للقبض على مطلق النار، بينما تم إخلاء سكان المنطقة.
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