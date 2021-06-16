بوتين: المحادثات مع بايدن سارت بشكل جيد

جدة - نرمين السيد - وأكد بوتين خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماعه مع بايدن فى مدينة جنيف السويسرية، بحسب "سبوتنيك"، أنه تم مناقشة الاستقرار الاستراتيجى والعلاقات التجارية والأمن الإقليمى والأمن السيبرانى. وأشار بوتين إلى أن معظم الهجمات الإلكترونية فى العالم تأتى من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا. كما أكد بوتين أن روسيا لديها إلتزام واحد فقط حيال أوكرانيا، وهو تنفيذ اتفاقيات مينسك إذا كانت كييف جاهزة. وحول ملف التعاون الاستراتيجى، أعلن الرئيس الروسى أن الرئيس جو بايدن اتخذ قرارا مسؤولا وفى الوقت المناسب بتمديد ستارت-3 لمدة 5 سنوات.

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