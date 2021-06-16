موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ينشر نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 ينتظرها التلاميذ والأولياء والتي سوف يعلن عنها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. حيث يريد الجميع معرفة نتائج شهادة التعليم الابتدائي، ويبحثون عن تاريخ صدور النتيجة الأولية في موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وخصصت وزارة التربية الوطنية بالجزائرربط فوري لاستخراج نتائج السانكيام 2021 كما ستعلن النتيجة قبل العشرون من يونيو 2021، يذكر ان التلاميذ في جميع ولايات الجزائر اجتازوا امتحانات شهادة التعليم الابتدائي وفق إجراءات احترازية خاصة لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا الذي ينتشر في جميع دول العالم.

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

كثرت عملية البحث عن موقع نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 وأصبح هو الشاغل الوحيد في الجزائر خاصة مع تحديد موعد اعلان نتائج السانكيام 2021، من المعروف أنه لم تكن هناك مشاكل أو شكاوى من التلاميذ وأوليائهم وكانت الامتحانات على ما يرام باشرام كامل من الديوان الوطني للامتحانات ، يذكر انه تم إلغاء امتحانات العام الماضي من قبل الدولة الجزائرية،بسبب انتشار وباء كورونا، لمن يتمكن الطلاب من الذهاب إلى المدرسة ولم يكن هناك وقت كافٍ للتحضير لامتحانات شهادة التعليم الابتدائي، ولكن الدولة خصصت هذا العام مساحة للتلاميذ وأولياء الأمور. وأيضا موقع فضاء للمعلمين، ويمكن الدخول إلى رابط نتائج السانكيام cinq.onec.dz وهو موقع الديوان الوطني للامتحانات.

نتائج التعليم الإبتدائي الجزائر 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية إعلان نتائج السانكيام 2021 اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 بعد انتظار آلاف التلاميذ والتلميذات. في مرحلة التعليم الابتدائي بعد الانتهاء من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني. التي جرت مع مراعات الإجراءات الوقائية والاحترازية المتزامنة مع الموجة الثالثة من فيروس كوفيد 19. وفي هذا المقال نقدم لكم جميع الوسائل للتعرف على نتائج شهادة التعليم الابتدائي في الجزائرعبر موقعكم ثقفني الاخباري.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

سيكون رابط نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 هو الرابط الوحيد الذي سيحصل في التلاميذ على نتائج السانكيام 2021 والذي سيكون في الأيام القليلة القادمة وبحد أقصى حتى 20 يونيو ، ويمكنك التسجيل من خلال فضاء اولياء التلاميذ ومعرفة النتيجة من خلال الخطوات الآتية:

الدخول من خلال موقع شهادة التعليم الابتدائي 2021.

يجب عليك كتابة رقم التسجيل الخاص بك.

اختيار ولايتك التي تقيم فيها وتدرس فيها.

واخير النقر على مربع استضهار النتيجة.

عدد كبير من التلاميذ في الجزائري حوالي 853000 تلميذ ينتظرون موعد إعلان نتيجة شهادة التعليم الابتدائي عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وستعلن وزارة التربية الوطنية عن موعد إصدار النتيجة غدًا أو بعد غد.