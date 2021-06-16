متى يطبق حظر العمل تحت أشعة الشمس بالسعودية؟

حظر العمل تحت أشعة الشمس بالسعودية، المملكة العربية السعودية من المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة طوال العام تقريبًا، ومع ارتفاع درجات الحرارة يكون هناك خوف كبير من العمل تحت أشعة الشمس لأنها قد تسبب العديد من المشاكل الصحية للأشخاص فقد يعرض الشخص لضربة شمس قوية تجعله يفقد الوعي، لهذا تقوم السعودية بتطبيق حظر للعمل تحت أشعة الشمس، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن موعد تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس.

موعد حظر العمل تحت أشعة الشمس في السعودية

تم إصدار قرار وزاري من وزارة الموارد البشرية السعودية ينص على البدء في تطبيق قرار حظر العمل أثناء ارتفاع درجات الحرارة، وسيكون على جميع المنشآت الحكومية والخاصة الالتزام بذلك القرار الوزاري لجميع العاملين بها.

وأما عن الموعد المقرر البدء في تطبيق هذا القرار به هو الثلاثاء الموافق 15 من شهر يونيو أي يوم أمس، وستكون المواعيد الجديدة للعمل في السعودية وفقًا لقرار الحظر بداية من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الساعة الثالثة مساءً، ويستمر هذا القرار حتى يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر والموافق الثامن من صفر 1443 حتى انتهاء الموجة الحارة وأيام الحر.

العمل تحت أشعة الشمس في السعودية

وقد أصدر المهندس أحمد الراجحي موافقة على تطبيق هذا القرار في التاسع والعشرين من شهر شوال 1442، وهذا من أجل المحافظة على الصحة المهنية لحماية العاملين من أشعة الشمس والآثار الضارة التي قد تتركها على الإنسان، وتم إلزام جميع الجهات بهذا الشأن وخاصةً جهات العمل الخاصة.

كما وتدعو الوزارة جميع أصحاب العمل أن يقوموا بتنظيم ساعات العمل للعاملين والالتزام بالقرار الجديد المعلن عنه بشأن ساعات العمل تحت أشعة الشمس، لكي يتم توفير بيئة صحية وآمنة على جميع العاملين بمختلف المنشآت السعودية، وبهذا يزيد الانتاج وتقوم الوزارة باستقبال كافة الشكاوى والاستفسارات بشأن أي قرار على رقم الشكاوى 19911 أو يمكن تقديم الشكوى من خلال تطبيق معًا للرصد.