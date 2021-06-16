التسجيل في أولى مراحل الحج في هذا العام، بعد الخبر السار بعودة الحج لهذا العام 1442 بعد التوقف الذي شهده الحج العام الماضي قد قامت وزارة الحج والعمرة السعودية بالإعلان عن مواعيد التسجيل في المرحلة الأولى لموسم الحج للحجاج الراغبين في أداء مناسك الحج، وقد حددت الموعد مع توضيح أنه لا يوجد أسبقية للتسجيل المبكر وأطلقت الرابط المخصص لتسجيل الحجاج لجميع الأشخاص ليمكنهم وبكل سهولة التسجيل.

موعد التسجيل في أولى مراحل الحج

ووفقًا للإعلان المنطلق من وزارة الحج والعمرة فإننا نجد أن موعد أولى مراحل الحج للتسجيل بها من يوم الأحد الماضي الموافق الثالث عشر من شهر يونيو ويظل باب التسجيل مفتوحًا إلى يوم الرابع عشر من يونيو، ولا يوجد أسبقية لمن قاموا بالتسجيل المبكر.

حيث يتم انتقاء أشخاص معينين فقط للقيام بأداء مناسك الحج، يتم انتقائهم وفقًا لشروط الحج الموضوعة من وزارة الحج والعمرة السعودية مثل العمر والحالة الصحية وأخذ لقاح فيروس كورونا وأن تكون تلك المرة الأولى للحاج.

رابط التسجيل في أداء مناسك الحج

وقد تم توفير رابط إلكتروني للتسهيل من التسجيل في مناسك حج هذا العام، ويمكن للراغبين في أداء الحج اتباع الرابط التالي https://localhaj.haj.gov.sa/ إلى صفحة التسجيل والقيام بالعملية بنجاح.

مع العلم أن الوزارة قد قامت بتقليل أعداد الزائرين لبيت الله الحرام بشكل كبير عن الأعوام السابقة، فقد توقف الحج العام الماضي بسبب الفيروس ولكي يعود الحج هذا العام قد وضعت مجموعة قواعد جديدة للحد من انتشار الفيروس بين المتواجدين وفي ظل المستجدات الصحية التي تمر بها السعودية مع وجود تطورات وتحورات في فيروس كورونا، ومن شروط الحج هذا العام: