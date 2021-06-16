أفضل المشروبات المتاحة في كيان كافيه بالسعودية

أفضل المشروبات في كيان كافيه، كافيه كيان واحد من أفضل المقاهي في السعودية الذي انتشر في عدة مناطق مختلفة، وسبب شهرته هي جودة المشروبات التي يقدمها وبأسعار رائعة، وهو من المقاهي التي تقدم المشروبات السريعة على الطريق للسيارات، ففي أوقات الزحام والحر يرغب السائقين في تناول المرطبات والمشروبات الباردة لتحمل ذلك الضغط، وهنا تأتي وظيفة مقهى كيان بالإضافة لأنه يقدم الخدمة طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة، ونحن اليوم نعرفكم على أفضل مشروب في مقهى كيان.

مقهى كيان بالسعودية

أول انطلاقة لمقهى كيان كان بعام 2009 وكان مقهى بسيط على الطريق ومع مرور الوقت واكتساب الخبرات والمهارات أصبح للمقهى الكثير من الفروع في الرياض والمدينة المنورة وفي تبوك، وقد تمكن مقهى كيان من وضع منيو حاملًا لأفضل المشروبات الباردة والساخنة وأصناف مختلفة من الحلوى لجميع المسافرين على الطريق في جميع فروع مقهى كيان.

مشروبات كيان كافيه بالسعودية

قام كافيه كيان بوضع عدة أنواع من المشروبات الباردة والساخنة في منيو مقهى كيان لجميع الأشخاص حتى يسهل من الطلب عليهم، ونجد أن المنيو يحتوي على مشروبات القهوة الساخنة في مقهى كيان:

اسبريسو سعرها 5 ريال.

نسكافيه سعره 6 ريال.

أمريكانو بسعر 6 ريال.

قهوة عربي سعرها 7 ريال.

كوب قهوة تركية سعره 9 ريال.

قهوة فرنسية سعرها 9 ريال.

لاتيه بسعر 10 ريال.

هوت شوكليت سعره 10 ريال.

كابتشينو سعره 10 ريال.

ميكاتو بسعر 10 ريال.

قهوة إيطالية سعرها 10 ريال.

هوت موكا بسعر 10 ريال.

سبانش لاتيه بسعر 12 ريال.

شاي عادي أو تلقيمه سعره 3 ريال.

زنجبيل سادة بسعر 5 ريال.

شاي بالحليب سعره 5 ريال.

كوب شاي أخضر بسعر 6 ريال.

شاي إنجليزي سعره 6 ريال.

حليب زنجبيل بالفلفل أو بدون بسعر 7 ريال.

اسكندفاني سعره 8 ريال.

شاي مغربي بسعر 8 ريال.

كوب شاي كرك سعره 9 ريال.

آيس لاتيه بسعر 12 ريال.

آيس موكا سعره 14 ريال.

موكا أوريو سعرها 17 ريال.

آيس سبانيش بسعر 17 ريال.

موكا كيت كات بسعر 17 ريال.

آيس توفي سعره 17 ريال.

موكا مارس بسعر 17 ريال.

آيس كراميل ميكاتو سعره 17 ريال.

مشروبات الشاي في مقهى كيانمشروبات القهوة الباردة في مقهى كيان