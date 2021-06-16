8 وفيات و467 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، الأربعاء، فقد أرتفع إجمالي الوفيات 9622 حالة والإصابات إلى 744844 حالة. فيما بلغت النسبة الإيجابية من الفحوصات المجرية للكشف عن فيروس كورونا 2.00%.

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