تراجعت جميع مؤشرات وول ستريت الرئيسية إذ أثار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قلق المستثمرين وسط مؤشرات على توقعهم رفع أسعار الفائدة في 2023، وهو موعد أكثر قربا مما كان يتوقعه المستثمرون.
وأشار الاتحادي إلى تحسن التوقعات الاقتصادية، إذ يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في المجمل إلى سبعة بالمئة هذا العام.
ومع ارتفاع التضخم بشكل أسرع من المتوقع والانتعاش السريع للاقتصاد، كانت السوق تبحث عن مؤشرات حول الموعد الذي قد يغير فيه المجلس السياسات التي تبناها العام الماضي في مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة، ومنها برنامج شراء السندات الضخم.
وشدد الاتحادي على تعهده بانتظار "المزيد من التقدم الكبير" قبل البدء في التحول لسياسات أقل ارتباطا بالجائحة والانتظار أكثر لحين فتح الاقتصاد بالكامل. كما أبقى على فائدته الرئيسية قصيرة الأجل قرب الصفر وقال إنه سيواصل شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار كل شهر لدعم التعافي الاقتصادي.
وبناء على بيانات غير رسمية، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 264.41 نقطة بما يعادل 0.77 بالمئة إلى 34034.92 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 22.83 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 4223.76 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 33.17 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 14039.68.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وول ستريت تهبط مع توقعات برفع أسعار الفائدة في 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.