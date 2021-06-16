وول ستريت تهبط مع توقعات برفع أسعار الفائدة في 2023

تراجعت جميع مؤشرات وول ستريت الرئيسية إذ أثار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قلق المستثمرين وسط مؤشرات على توقعهم رفع أسعار الفائدة في 2023، وهو موعد أكثر قربا مما كان يتوقعه المستثمرون.

وأشار الاتحادي إلى تحسن التوقعات الاقتصادية، إذ يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في المجمل إلى سبعة بالمئة هذا العام.

ومع ارتفاع التضخم بشكل أسرع من المتوقع والانتعاش السريع للاقتصاد، كانت السوق تبحث عن مؤشرات حول الموعد الذي قد يغير فيه المجلس السياسات التي تبناها العام الماضي في مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة، ومنها برنامج شراء السندات الضخم.

وشدد الاتحادي على تعهده بانتظار "المزيد من التقدم الكبير" قبل البدء في التحول لسياسات أقل ارتباطا بالجائحة والانتظار أكثر لحين فتح الاقتصاد بالكامل. كما أبقى على فائدته الرئيسية قصيرة الأجل قرب الصفر وقال إنه سيواصل شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار كل شهر لدعم التعافي الاقتصادي.

وبناء على بيانات غير رسمية، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 264.41 نقطة بما يعادل 0.77 بالمئة إلى 34034.92 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 22.83 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 4223.76 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 33.17 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 14039.68.