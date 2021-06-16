بايدن يحذر روسيا من عواقب وخيمة حال وفاة نافالنى

وبحسب "سبوتنيك"، قال بايدن خلال مؤتمر صحفى فى جنيف اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول احتمالية وفاة السجين نافالنى، إنها ستكون "وخيمة" على روسيا.
وأوضح بايدن أن حقوق الإنسان ستكون دائما على الطاولة، الأمر لا يتعلق بملاحقة روسيا حال انتهاكها لحقوق الإنسان، بل بما نحن عليه، كيف أكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ولا أتحدث عن انتهاكات حقوقية؟.
وقال الرئيس الأمريكى إن أجندة الولايات المتحدة ليست ضد روسيا، ولكنها لمصلحة الشعب الأمريكى.
وعن الاتهامات الأمريكية لروسيا بشن هجمات سيبرانية ضد البنى التحتية فى الولايات المتحدة، قال بايدن إنه أوضح لبوتين امتلاك الولايات المتحدة "قدرات سيبرانية ممتازة، وأنها سترد على أى هجوم".
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