بايدن قبيل مغادرته سويسرا عقب قمته مع الرئيس الروسى: سننتظر ونرى ما سيحدث

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية لقطات حية تظهر مغادرة الرئيس الأمريكى.
وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن - فى تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته - إنه حظى باجتماعات جيدة مع مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبى.
وأعرب الرئيس الأمريكى عن شكره لحلفاء الولايات المتحدة لدعمهم له فيما يتعلق بلقائه مع الرئيس الروسى.
وبسؤاله عما إذا كان يملك ضمانات حول نتائج هذه القمة، قال "سننتظر ونرى ما سيحدث".
وعقد بايدن وبوتين أول قمة تجمعهما، حيث استغرقت محادثاتهما نحو 4 ساعات، واستضافتها مدينة جنيف السويسرية.
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