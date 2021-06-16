ترودو يخضع للحجر الصحى فى فندق فئة ثلاث نجوم بعد عودته من أوروبا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، وفقا لقواعد الدولة فيما يتعلق بالجائحة، يجب على كل شخص يصل بالطائرة إلى البلاد أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين، حيث يبقى المسافرون فى أحد الفنادق المعتمدة من الحكومة لمدة تصل إلى ثلاث ليال، وبعد ذلك يمكنهم الاستمرار بعزل أنفسهم فى المنزل.
ووفقا للوكالة، أجرى ترودو فى وقت لاحق اختبار الكشف عن كورونا، ما مكنه مغادرة الفندق بعد أن أمضى ما مجموعه حوالى 12 ساعة.
وبحسب وزارة الصحة الكندية، تم تسجيل أكثر من 1.4 مليون إصابة بكوفيد-19 فى البلاد، وتوفى حوالى 26 ألف شخص بالعدوى، فيما تم استخدام أكثر من 29.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للمرض.
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