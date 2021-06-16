روسيا تنفي إرجاء الاتحاد الأوروبي موعد اعتماد ”سبوتنيك V” 

نفى الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة صحة الأنباء عن إرجاء الاتحاد الأوروبي موعد اعتماد لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا.

وأعلن صندوق الاستثمارات المباشرة في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء أن التقارير عن تأجيل تسجيل اللقاح الروسي في الاتحاد الأوروبي لا تتطابق مع الواقع، لافتا إلى أن وكالة الأدوية الأوروبية أتمت عمليات التفقد الخاصة بوسائل التصنيع الجيدة (GMP) لـ"سبوتنيك V" وأصدرت في أعقابها قرارا إيجابيا.

وشدد صندوق الاستثمارات المباشرة على أن موعد تسجيل "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي يمثل موضع افتراءات إعلامية مستمرة تأتي نقلا عن مصادر غير محددة، لافتا إلى أن هذه الافتراءات الباطلة تعرقل عملية اعتماد اللقاح.

وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة أنه ومركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية الذي طور "سبوتنيك V" يواصلان التعاون مع وكالة الأدوية الأوروبية ضمن إطار عملية الاستعراض التدريجي للقاح.

وتابع: "لا تزال عملية الاستعراض هذه مستمرة ولا يدور الحديث عن أي إرجاء، وعلى الرغم من أن القرار بشأن مواعد تبني هذا الإجراء يعود إلى وكالة الأدوية الأوروبية، يأمل فريق "سبوتنيك V" في تسجيله في غضون شهرين".

ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق من اليوم عن شخصين مطلعين على الموضوع تأكيدهما أن الاتحاد الأوروبي أجل تسجيل "سبوتنيك V" بدعوى عدم التزام الجانب الروسي بالموعد المحدد لتقديم البيانات حول اللقاح، أي العاشر من يونيو.

وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول حكومي ألماني، إن "عدم تقديم البيانات المطلوبة المتعلقة بالاختبارات السريرية للقاح إلى وكالة الأدوية الأوروبية سيؤدي إلى تأجيل أي إجراء لاعتماد اللقاح حتى سبتمبر القادم على الأقل"، وربما حتى أواخر العام الجاري.