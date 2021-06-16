اليابان تتطلع لتخفيف قيود كورونا في طوكيو 

من المتوقع أن تخفف اليابان من حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا في العاصمة طوكيو ومعظم المناطق الأخرى في نهاية هذا الأسبوع، حيث تبدأ الألعاب الأولمبية في غضون ما يزيد قليلا على شهر.

وانخفضت الحالات اليومية بشكل كبير، ومن المتوقع أن يخفف رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، حالة الطوارئ عندما تنتهي يوم الأحد حالة شبه طارئة أقل صرامة.

وعلى الرغم من المخاوف التي أثارها الخبراء الطبيون بشأن المخاطر المحتملة بسبب إقامة الأولمبياد، قال سوغا إنه مصمم على إقامة ألعاب "آمنة ومؤمنة" في الثالث والعشرين من يوليو.

وتكافح اليابان منذ أواخر مارس لإبطاء موجة العدوى التي سببها المزيد من السلالات المعدية، حيث تجاوزت الحالات اليومية سبعة آلاف حالة وتكدس المرضى ذوي الحالات الخطرة في مستشفيات طوكيو وأوساكا ومناطق حضرية أخرى.

وفي طوكيو، انخفضت الإصابات الآن إلى حوالي 500 حالة يوميا بعد أن كانت أكثر من 1100 حالة في منتصف مايو.

وكانت عمدة طوكيو، يوريكو كويكي، قالت إن الإجراءات الفعالة المتعلقة بفيروس كورونا يجب أن تظل سارية.

ويقول خبراء الصحة إنه من المهم تسريع طرح اللقاح لإقامة الألعاب الأولمبية بأمان في واحدة من أقل البلدان المتقدمة تطعيما في العالم.

وحتى أمس الثلاثاء، تم تطعيم 5.6 بالمئة فقط من اليابانيين تطعيما كاملا.