وزارة النقل الأمريكية تسعى لفرض غرامة على ”طيران كندا” بسبب الرحلات التي...

قالت وزارة النقل الأمريكية إنها تسعى إلى فرض غرامة قدرها 25.5 مليون دولار على شركة طيران كندا بسبب "التأخيرات الشديدة" في تقديم المبالغ المستردة للرحلات التي تأثرت بوباء كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إن مكتب حماية المستهلك في مجال الطيران (OACP) قدم شكوى رسمية ضد شركة الطيران الكندية لعدم تقديم المبالغ المستردة في الوقت المناسب لآلاف العملاء الذين ألغيت رحلاتهم أو تغير موعدها بسبب الوباء.

وأوضحت أن الهدف من العقوبة هو "ردع شركة طيران كندا وشركات الطيران الأخرى عن ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل".

بدورها، أعلنت شركة الطيران الكندية أنها ستطعن​​ في هذه الإجراءات، مؤكدة أنها ومنذ بداية الوباء، قامت برد أكثر من 1.2 مليار دولار للعملاء الذي تأثر سفرهم بكوفيد-19.

وأضافت: "اعتبارا من 13 أبريل 2021، تمكن العملاء المؤهلين، بما في ذلك العملاء الأمريكيين، الذين اشتروا تذكرة سفر غير قابلة للاسترداد للسفر في 1 فبراير 2020 أو بعد ذلك التاريخ، ولكنهم لم يتمكنوا من السفر، من استرداد أموالهم من الشركة".

هذا و ستحال الشكوى إلى قاضي القانون الإداري، ولدى شركة طيران كندا 15 يوما للرد عليها.

يذكر أنه عندما يطلب الركاب استرداد أموال الرحلات، يكون أمام شركات الطيران سبعة أيام لإرجاعها للرحلات المشتراة ببطاقات الائتمان و20 يوما للرحلات المشتراة نقدا، وقد ارتفعت طلبات استرداد الأموال العام الماضي بسبب قيود السفر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.