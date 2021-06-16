رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يخضع للحجر الصحي في فندق فئة ثلاث...

ذكرت "وكالة الصحافة الكندية" أن رئيس الوزراء جاستن ترودو خضع للحجر الصحي بأحد الفنادق من فئة الثلاث نجوم في العاصمة أوتاوا، وذلك بعد عودته من أوروبا.

ووفقا لقواعد الدولة فيما يتعلق بالجائحة، يجب على كل شخص يصل بالطائرة إلى البلاد أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين، حيث يبقى المسافرون في أحد الفنادق المعتمدة من الحكومة لمدة تصل إلى ثلاث ليال، وبعد ذلك يمكنهم الاستمرار بعزل أنفسهم في المنزل.

ووفقا للوكالة، أجرى ترودو في وقت لاحق اختبار الكشف عن كورونا، ما مكنه مغادرة الفندق بعد أن أمضى ما مجموعه حوالي 12 ساعة.

وبحسب وزارة الصحة الكندية، تم تسجيل أكثر من 1.4 مليون إصابة بكوفيد-19 في البلاد، وتوفي حوالي 26 ألف شخص بالعدوى، فيما تم استخدام أكثر من 29.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للمرض.