سيناتور أمريكي يحذر من جمع الصين الحمض النووي للاعبي الأولمبياد الشتوية 

حذر السيناتور الجمهوري، توم كوتون، من احتمالية أن تحاول الصين جمع الحمض النووي للرياضيين خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها بكين في العام 2022.
ودعا كوتون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ضمان حماية الرياضيين الأمريكيين الذين يتنافسون في الدورة، موضحا خلال رسالة مكتوبة للرئيس الأمريكي بأن الأولمبياد الشتوية ستشكل "تحديات فريدة لسلامة وأمن وخصوصية الأمريكيين الذين يحضرون منافسات الألعاب".
وقال إن الصين "تعتبر جمع الحمض النووي هدفا حيويا لجمع المعلومات الاستخبارية"، محذرا من أن المسؤولين يجب أن يكونوا على دراية بجهود الحكومة الصينية المحتملة للحصول على عينات من الرياضيين.
في حديثه بمجلس الشيوخ، دعا كوتون، المعروف بمواقفه المناهضة للصين، إلى مقاطعة أولمبياد بكين، " ما لم يتم ضمان سلامة وأمن وخصوصية رياضيينا".
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