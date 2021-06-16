التيار الإصلاحي في إيران يدعو الشعب إلى ”تغيير قواعد اللعبة الانتخابية” 

دعا زعيم التيار الإصلاحي في إيران، محمد خاتمي، الشعب الإيراني إلى "تغيير قواعد اللعبة الانتخابية والمشاركة" في اقتراع الجمعة لاختيار الرئيس الإيراني الـ13 منذ انتصار الثورة.

وخلال لقائه مرشحي التيار الإصلاحي في الانتخابات البدلية في طهران، قال الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي: "آمل أن يهم الشعب بالمشاركة في الانتخابات البلدية والرئاسية، كي يغير قواعد اللعبة، ولأجل التصدي للمخططات التي رسمها البعض لصالح فوز مرشح بعينه مهما كان الثمن".

وأضاف خاتمي: "هناك تيار يعمل مهما كلف الأمر، وحتى عبر تحييد الشعب، على مجيء شخص ما، أين الجمهورية وأين الإسلامية من ذلك".

وقال : "إنهم يحاولون ولو عبر خنق الحريات أن يأتوا بمرشحهم إلى الحكم، لذا من المهم مشاركة المواطنين في الانتخابات وإن لم يكن لديهم المرشح الأمثل".

وتأتي دعوة خاتمي إلى "تغيير قواعد اللعبة" إثر إقصاء مجلس صيانة الدستور كافة لائحة التيار الإصلاحي، وفي مقدمتها إسحق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني، فيما أيد صلاحية خمسة مرشحين محافظين من أصل سبعة.

وأعلن اليوم انسحابه من السباق الرئاسي كل من المرشح الإصلاحي محسن مهر علي زادة، الذي لم يحصل على دعم أي من الأحزاب الإصلاحية، والمرشح المحافظ المتشدد علي رضا زاكاني، الذي انسحب لصالح المرشح الأوفر حظا حسب استطلاعات الرأي إبراهيم رئيسي.

وتجري الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل، بالموازة مع الانتخابات البلدية، والانتخابات النصفية في البرلمان و مجلس خبراء القيادة.