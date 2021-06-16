كلينتون: قمة جنيف قد تؤسس لبناء علاقات أكثر قابلية للتنبؤ بين الولايات...

كشفت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما والمرشحة السابقة لرئاسة الولايات المتحدة، عن توقعاتها من القمة الأمريكية الروسية في جنيف.

واعتبرت كلينتون في مقابلة أجرتها معها قناة MSNBC أن اللقاء بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين قد يؤسس لاستئناف التعامل بين موسكو وواشنطن حول ملفات جوهرية عدة، قائلة: "فيما يخص الاتفاقات.. فبغض النظر عما إذا كان سيتم التوصل إليها اليوم، أم أن الطرفين سيتفقان فقط على مواصلة المحادثات، فسيكون ذلك بحد ذاته تقدما نحو شيء قابل للتنبؤ ومستقر، وهذا ما تتطلع إليه إدارة بايدن".

وصرحت كلينتون بأنها تعتبر "نوعا من التعامل" بين موسكو وواشنطن ممكنا، مضيفة أنها شخصيا تتمنى أن تستأنف الدولتان مفاوضاتهما حول الحد من الأسلحة النووية.

وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الأربعاء، محادثات على المستويين الضيق (بحضور وزيري خارجية البلدين) وموسع (بمشاركة الوفدين المرافقين).