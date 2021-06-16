نتائج الابتدائية في الجزائر وطريقة الحصول على النتيجة والتسجيل في الموقع

تم الإعلان عن نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية في الجزائر وأنها ستكون متوفرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهات الحكومية التعليمية الجزائرية في يومنا هذا موضحين أنه يمكن لكل طالب الدخول على الموقع والتسجيل للحصول على النتيجة بكل سهولة، تابعونا في هذا المقال لمعرفة طريقة التسجيل والحصول على النتيجة بالتفصيل.نتائج الابتدائية في الجزائر طريقة التسجيل في موقع التعليم الإلكتروني:
أوضحت وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر أن نتائج المرحلة الابتدائية التعليمية لعام 2021 ستظهر في يوم السادس عشر من شهر يونيو وسيتم رفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بهم ليتمكن كل طالب في تلك المرحلة من الدخول والاطلاع على درجاته بكل سهولة دون الحاجة إلى النزول أو التزاحم.
أوضحت الوزارة أنه قد تحدث بعض التعديلات أو التأخيرات مما يجعل النتيجة تظهر في اليوم الموافق الثامن عشر من شهر يونيو ولكن على الطلاب التسجيل أولاً في الموقع ليتمكنوا من الحصول على النتائج.
يمكن التسجيل في الموقع بالخطوات الآتية:
- قم بالدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ.
- اختر تسجيل جديد.
- ستظهر لك صفحة تطلب منك بيانات مختلفة قم بملأ استمارة البيانات المطلوبة.
- قم باختيار اسم المستخدم وكلمة مرور واكتبها.
- أدخل رقم الهاتف الخاص بك بشكل صحيح.
- لابد من التحقق من أن كل البيانات التي تدخلها صحيحة.
- قم بإدخال بيانات ولي الأمر كاملة.
- اضغط على الأبناء المتمدرسين لتنتقل لمعلومات الأبن.
- اختر تسجيل جديد.
- قم بإدخال معلومات الأبن بشكل صحيح ثم طباعة الاستمارة.
بمجرد التسجيل تحصل على رقم تسجيل خاص بك يمكنك من خلاله الحصول على النتيجة
- سجل الدخول على موقع وزارة التربية الوطنية لنتيجة ابتدائي
- أدخل رقم التسجيل الخاص بك.
- أدخل الرقم السري ثم كتابة رمز الدخول الظاهر.
- اضغط إظهار النتيجة.
الوسوم
تم الإعلان عن نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية في الجزائر وأنها ستكون متوفرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهات الحكومية التعليمية الجزائرية في يومنا هذا موضحين أنه يمكن لكل طالب الدخول على الموقع والتسجيل للحصول على النتيجة بكل سهولة، تابعونا في هذا المقال لمعرفة طريقة التسجيل والحصول على النتيجة بالتفصيل.نتائج الابتدائية في الجزائر طريقة التسجيل في موقع التعليم الإلكتروني:
أوضحت وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر أن نتائج المرحلة الابتدائية التعليمية لعام 2021 ستظهر في يوم السادس عشر من شهر يونيو وسيتم رفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بهم ليتمكن كل طالب في تلك المرحلة من الدخول والاطلاع على درجاته بكل سهولة دون الحاجة إلى النزول أو التزاحم.
أوضحت الوزارة أنه قد تحدث بعض التعديلات أو التأخيرات مما يجعل النتيجة تظهر في اليوم الموافق الثامن عشر من شهر يونيو ولكن على الطلاب التسجيل أولاً في الموقع ليتمكنوا من الحصول على النتائج.
يمكن التسجيل في الموقع بالخطوات الآتية:
- قم بالدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ.
- اختر تسجيل جديد.
- ستظهر لك صفحة تطلب منك بيانات مختلفة قم بملأ استمارة البيانات المطلوبة.
- قم باختيار اسم المستخدم وكلمة مرور واكتبها.
- أدخل رقم الهاتف الخاص بك بشكل صحيح.
- لابد من التحقق من أن كل البيانات التي تدخلها صحيحة.
- قم بإدخال بيانات ولي الأمر كاملة.
- اضغط على الأبناء المتمدرسين لتنتقل لمعلومات الأبن.
- اختر تسجيل جديد.
- قم بإدخال معلومات الأبن بشكل صحيح ثم طباعة الاستمارة.
بمجرد التسجيل تحصل على رقم تسجيل خاص بك يمكنك من خلاله الحصول على النتيجة
- سجل الدخول على موقع وزارة التربية الوطنية لنتيجة ابتدائي
- أدخل رقم التسجيل الخاص بك.
- أدخل الرقم السري ثم كتابة رمز الدخول الظاهر.
- اضغط إظهار النتيجة.
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