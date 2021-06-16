شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية والمستندات المطلوبة لصرف المعاش

شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية 1443؛ حيث حددت مؤسسة التأمين الاجتماعي بعض الشروط الواجب توافرها في المواطنين ” الراغبين في صرف المعاش التقاعدي” العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، بالتحديد المؤسسات المشتركة في نظام التأمين الاجتماعي، ولعل الهدف من معاش التقاعد هو توفير حياة كريمة للمواطنين وذويهم بعد التقاعد عن العمل لأحد الأسباب المحددة من قبل مؤسسة التأمينات.

شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية

حددت المؤسسة العامة للتأمينات شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية، خاصةً وأن النظام السائد في صرف معاش التقاعد المبكر هو بلوغ المواطن سن الستين، ولكن أتاحت التأمينات الاجتماعية صرف المعاش التقاعدي المبكر، ولكن بالشروط التالية:

يجب أن يكون سن المواطن أقل من 60 عام.

يشترط أن يكون متقاعد عن العمل.

يجب أن تكون مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية 25 عام.

المستندات المطلوبة لصرف معاش التقاعد المبكر في التأمينات

هناك مجموعة من المستندات التي يجب تقديمها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عند الرغبة في صرف معاش التقاعد المبكر، أهمها:

الهوية الوطنية.

رقم الحساب البنكي.

تعهد بعدم العودة للعمل.

نموذج الإقرار السنوي.

نموذج عمليات التعويض.

وفي حالة عدم القدرة على صرف معاش التقاعد المبكر، وتوكيل أحد الأفراد بصرف المعاش يجب تقديم صورة من أوراق التوكيل.

موعد صرف معاش التقاعد المبكر

يستحق المواطن الذي قدم طلب الحصول على معاش التقاعد المبكر صرف المعاش التقاعدي في الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الحصول على معاش التقاعد، طالما أنه مستوفي شروط التقديم، ولم يخل بأحدهم؛ لأنه في حالة العمل في أحد جهات القطاع الخاص التابعة لنظام التأمين الاجتماعي ينقطع المعاش بشكل فوري.

يعد نظام التأمينات الاجتماعية أحد أنظمة التكافل الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة السعودية لمواطنيها.

يهتم نظام التأمين الاجتماعي بالمواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك العاملين ببند الأجور.

يهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وذويهم نتيجة ترك العمل بسبب الإصابة بالعجز أو الوفاة.

توفير الرعاية الطبية للمواطنين المصابين أثناء العمل، بالإضافة إلى تقديم تعويض مناسب.

ما هو نظام التأمينات الاجتماعية

في النهاية نكون تعرفنا على شروط المعاش المبكر في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى موعد استحقاق صرف معاش التقَاعُد المبكر، فضلًا عن المستندات المطلوبة للتقديم.