أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ أحمد الأسدي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ أحمد الأسديبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ احمد يحيى الأسدي الضياني، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد الوهباني في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ علي احمد يحيى الاسدي الضياني واخوانه، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشرفة وعطائه الاجتماعي الزاخر بالأعمال الخيرة وإصلاح ذات البين على مستوى قبيلته والمنطقة في عيال سريح محافظة عمران.

وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام عن التعازي الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل الاسدي بمديرية عيال سريح محافظة عمران في مصابهم الجلل، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده الله بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".