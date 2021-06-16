جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "دير شبيجل"، أن بعض الجنود الألمان قد ثملوا فى فندق لدرجة كبيرة، وقد تم استدعاء الشرطة العسكرية، كما توصلت تحقيقات أخرى إلى أن الجنود قد غنوا "happy birthday" للزعيم النازى أدولف هتلر فى تجمع سابق.
وقال المتحدث إن الجنود اتهموا، إلى جانب مخالفة قسمهم، "بالإدلاء بتصريحات عنصرية ومعادية للسامية وإظهار سلوك متطرف"، مشددا على أن "مثل هذا السلوك ليس فقط غير مبرر ولكنه يجلب لنا العار جميعا".
يذكر أن الجنود الألمان موجودون فى ألمانيا ضمن قوات حلف شمال الأطلسى "الناتو".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فصل جنود ألمانيين من الخدمة بعد غنائهم happy birthday لهتلر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.