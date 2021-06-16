فصل جنود ألمانيين من الخدمة بعد غنائهم happy birthday لهتلر

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "دير شبيجل"، أن بعض الجنود الألمان قد ثملوا فى فندق لدرجة كبيرة، وقد تم استدعاء الشرطة العسكرية، كما توصلت تحقيقات أخرى إلى أن الجنود قد غنوا "happy birthday" للزعيم النازى أدولف هتلر فى تجمع سابق.

وقال المتحدث إن الجنود اتهموا، إلى جانب مخالفة قسمهم، "بالإدلاء بتصريحات عنصرية ومعادية للسامية وإظهار سلوك متطرف"، مشددا على أن "مثل هذا السلوك ليس فقط غير مبرر ولكنه يجلب لنا العار جميعا".

يذكر أن الجنود الألمان موجودون فى ألمانيا ضمن قوات حلف شمال الأطلسى "الناتو".