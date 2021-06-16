بايدن: أفعال بوتين تُضعف وضع روسيا على الساحة العالمية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء قمته الأولى مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، فى جنيف، إن الأفعال التى أقدم عليها الرئيس الروسى "تُضعف" وضع بلاده على الساحة العالمية.





وأضاف فى مؤتمر صحافى بحسب "الشرق الأوسط" : "كيف سيكون الحال إذا انخرطنا فى الأنشطة التى قام بها؟"، متابعًا : "هذا يُضعف وضع بلد يحاول باستماتة ضمان الاحتفاظ بوضعه كقوة عالمية كبرى".

ووصف الرئيس الأمريكى النقاشات التى جمعته مع فلاديمير بوتين بأنها "إيجابية"، لكنه حذّر نظيره الروسى من أن واشنطن لن تتسامح مع أى تدخل فى الانتخابات الأمريكية.

وقال بايدن إن "نبرة اللقاء برمّته.. كانت جيدة وإيجابية"، مضيفًا: "أوضحت أننا لن نتسامح مع محاولات انتهاك سيادتنا الديمقراطية أو زعزعة انتخاباتنا الديمقراطية، وسنردّ" فى حال حدث ذلك.

وأعرب بايدن عن ثقته بأن بوتين لا يريد حربًا باردة جديدة، وقال: "أعتقد أن آخر شيء يريده الآن هو حرب باردة"، مضيفًا أنه شدد خلال المحادثات على أن بعض البنى التحتية الحيوية يجب أن تكون بمنأى عن الهجمات سواء كانت إلكترونية أو بأى وسيلة أخرى.

ورأى بايدن أن بوتين أجرى مقارنات "سخيفة" حول حقوق الإنسان إثر قمتهما الثنائية (الأربعاء) فى جنيف.

ورداً على تصريحات أدلى بها بوتين حول اقتحام مبنى الكابيتول فى يناير، قال بايدن فى المؤتمر الصحافى إن نظيره الروسى أجرى مقارنة خاطئة بين هجوم مجرمين على مبنى الكابيتول وبين المظاهرات السلمية فى روسيا لأناس حُرموا من حرية التعبير.