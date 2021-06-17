قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بدون فائدة 60 ألف ريال إلكترونيا

قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعي بدون فائدة ، يوفر بنك التنمية الاجتماعية أو ما يعرف باسم بنك التسليف والادخار قروض عديدة، تناسب جميع المواطنين والمقيمين مثل قرض كنف للأرامل و المطلقات وقرض العمل الحر و قرض الأسرة بدون فائدة، حيث انه يقدم بمصاريف مجانية للأشخاص الذي يطبق عليهم قرض الأسرة، ويمكنك التقديم علي قرض الأسرة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي، ولكن كل ما هو عليك أن تتعرف علي الشروط والأوراق المطلوبة التي سنعرضها في مقالتنا.

شروط التقديم علي تمويل الأسرة يجب أن لا يزيد عمر مقدم الطلب عن سبعين عاماً والكفيل لا يزيد عن خمسة وخمسون عاماً.

يجب أن لا يزيد عمر مقدم الطلب عن سبعين عاماً والكفيل لا يزيد عن خمسة وخمسون عاماً. من الضروري أن لا يتعدى الدخل الشهري للعميل اثنتا عشر وخمسمائة ألف ريال سعودي.

يجب أن لا يزيد نصيب الشخص من دخل الأسرة ثلاثة آلاف ريال سعودي

ويتم حسابه من خلال تقسيم كل الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد الأفراد داخل الأسرة.

يتم حساب الأبناء الذين لم يتخطوا العام الرابع والعشرين من عمرهم، ضمن أفراد الأسرة مادام لم يكن موظفاً أو متزوجاً.

تستطيع المرأة التقديم على طلب قرض الأسرة إذا كانت حالتها الاجتماعية مطلقة أو أرملة وتعول أطفالًا.

شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بدون فائدةالأوراق المطلوبة للحصول على قرض الأسرة

بعد اكتمال الشروط السابقة لابد من استكمال كافة الأوراق والمستندات من مقدم الطلب للحصول على القرض وهذه الأوراق هي كالأتي: