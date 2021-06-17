قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بدون فائدة 60 ألف ريال إلكترونيا

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قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعي بدون فائدة ، يوفر بنك التنمية الاجتماعية أو ما يعرف باسم بنك التسليف والادخار قروض عديدة، تناسب جميع المواطنين والمقيمين مثل قرض كنف للأرامل و المطلقات وقرض العمل الحر و قرض الأسرة بدون فائدة، حيث انه يقدم بمصاريف مجانية للأشخاص الذي يطبق عليهم قرض الأسرة، ويمكنك التقديم علي قرض الأسرة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي، ولكن كل ما هو عليك أن تتعرف علي الشروط والأوراق المطلوبة التي سنعرضها في مقالتنا.شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بدون فائدة
- شروط التقديم علي تمويل الأسرة يجب أن لا يزيد عمر مقدم الطلب عن سبعين عاماً والكفيل لا يزيد عن خمسة وخمسون عاماً.
- من الضروري أن لا يتعدى الدخل الشهري للعميل اثنتا عشر وخمسمائة ألف ريال سعودي.
- يجب أن لا يزيد نصيب الشخص من دخل الأسرة ثلاثة آلاف ريال سعودي
- ويتم حسابه من خلال تقسيم كل الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد الأفراد داخل الأسرة.
- يتم حساب الأبناء الذين لم يتخطوا العام الرابع والعشرين من عمرهم، ضمن أفراد الأسرة مادام لم يكن موظفاً أو متزوجاً.
- تستطيع المرأة التقديم على طلب قرض الأسرة إذا كانت حالتها الاجتماعية مطلقة أو أرملة وتعول أطفالًا.
بعد اكتمال الشروط السابقة لابد من استكمال كافة الأوراق والمستندات من مقدم الطلب للحصول على القرض وهذه الأوراق هي كالأتي:
- صورة حديثة من بطاقة الهوية الوطنية.
- صورة من سجل الأسرة.
- للعاملين بالقطاع العام أصل من نموذج 104، والذي يتم ملئه إلكترونيًا عن طريق نموذج طلب التمويل، ثم يتم طباعته من حساب طالب القرض كامل من جميع التواقيع اللازمة ومختومًا بالختم الرسمي الخاص جهة عمل الموظف، لابد من أن لا يتخطى تاريخ التوقيع ستون يوماً.
- للعاملين بالقطاع الخاص يتم تقديم نموذج 105.
- تقديم أصل من رقم حساب الآيبان على محررات البنك ومختومة بختم البنك.
- تقديم أصل من كشف حساب البنك عن أخر ثلاث شهور قبل تاريخ إصدار نموذج 104 ومختومة بختم البنك.
- تصريح بيانات حديث من موقع وزارة الداخلية، إضافة إلى تصريح بيانات للأبناء الذين تعولهم، و الكفيل في حالة موظف القطاع الخاص.
- شهادة من موقع التأمينات الاجتماعية تسمى مدد وأجور مشترك، لابد من أن لا يمر على تاريخ إصدارها ستون يومًا، سواء كان عاملين بشركة حكومية أو القطاع الخاص.
- أصل تعريف بالراتب موضح للعميل، ويكون الكفيل موقع عليه ومختوم من جهة العمل وذلك لموظف القطاع الخاص، ويكون مصدق من الغرفة التجارية بما لا يتعدى ستون يومًا.
- نموذج تسليم البريد موقع عليه العميل وموظف البريد ومختوم بختم البريد السعودي.
الوسوم
قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعي بدون فائدة ، يوفر بنك التنمية الاجتماعية أو ما يعرف باسم بنك التسليف والادخار قروض عديدة، تناسب جميع المواطنين والمقيمين مثل قرض كنف للأرامل و المطلقات وقرض العمل الحر و قرض الأسرة بدون فائدة، حيث انه يقدم بمصاريف مجانية للأشخاص الذي يطبق عليهم قرض الأسرة، ويمكنك التقديم علي قرض الأسرة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي، ولكن كل ما هو عليك أن تتعرف علي الشروط والأوراق المطلوبة التي سنعرضها في مقالتنا.شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بدون فائدة
- شروط التقديم علي تمويل الأسرة يجب أن لا يزيد عمر مقدم الطلب عن سبعين عاماً والكفيل لا يزيد عن خمسة وخمسون عاماً.
- من الضروري أن لا يتعدى الدخل الشهري للعميل اثنتا عشر وخمسمائة ألف ريال سعودي.
- يجب أن لا يزيد نصيب الشخص من دخل الأسرة ثلاثة آلاف ريال سعودي
- ويتم حسابه من خلال تقسيم كل الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد الأفراد داخل الأسرة.
- يتم حساب الأبناء الذين لم يتخطوا العام الرابع والعشرين من عمرهم، ضمن أفراد الأسرة مادام لم يكن موظفاً أو متزوجاً.
- تستطيع المرأة التقديم على طلب قرض الأسرة إذا كانت حالتها الاجتماعية مطلقة أو أرملة وتعول أطفالًا.
بعد اكتمال الشروط السابقة لابد من استكمال كافة الأوراق والمستندات من مقدم الطلب للحصول على القرض وهذه الأوراق هي كالأتي:
- صورة حديثة من بطاقة الهوية الوطنية.
- صورة من سجل الأسرة.
- للعاملين بالقطاع العام أصل من نموذج 104، والذي يتم ملئه إلكترونيًا عن طريق نموذج طلب التمويل، ثم يتم طباعته من حساب طالب القرض كامل من جميع التواقيع اللازمة ومختومًا بالختم الرسمي الخاص جهة عمل الموظف، لابد من أن لا يتخطى تاريخ التوقيع ستون يوماً.
- للعاملين بالقطاع الخاص يتم تقديم نموذج 105.
- تقديم أصل من رقم حساب الآيبان على محررات البنك ومختومة بختم البنك.
- تقديم أصل من كشف حساب البنك عن أخر ثلاث شهور قبل تاريخ إصدار نموذج 104 ومختومة بختم البنك.
- تصريح بيانات حديث من موقع وزارة الداخلية، إضافة إلى تصريح بيانات للأبناء الذين تعولهم، و الكفيل في حالة موظف القطاع الخاص.
- شهادة من موقع التأمينات الاجتماعية تسمى مدد وأجور مشترك، لابد من أن لا يمر على تاريخ إصدارها ستون يومًا، سواء كان عاملين بشركة حكومية أو القطاع الخاص.
- أصل تعريف بالراتب موضح للعميل، ويكون الكفيل موقع عليه ومختوم من جهة العمل وذلك لموظف القطاع الخاص، ويكون مصدق من الغرفة التجارية بما لا يتعدى ستون يومًا.
- نموذج تسليم البريد موقع عليه العميل وموظف البريد ومختوم بختم البريد السعودي.
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