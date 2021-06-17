عروض بنك الراجحي تويوتا فورتشنر 2021 تقسيط بدون مقدم

لا تزال عروض بنك الراجحي التي انطلقت مطلع العام الجاري سارية حتى نهاية يونيو 2021 حيث يمكن خلاق هذه الفترة الحصول على واحد من أفضل عروض تويوتا فورتشنر 2021 تقسيط بدون مقدم وبقسط شهري معقول وعلى أطول فترة سداد ممكنة لعملاء بنك الراجحي أو لغيرهم من المواطنين ومن المقيمين غير السعوديين.

عروض بنك الراجحي لتمويل السيارات

يقدم بنك الراجحي عروض تقسيط تويوتا بالتعاون مع وكيل تويوتا في السعودية شركة عبداللطيف جميل حيث يتم توفير التمويل وفق بعض المزايا الحصرية في نظامين لا ثالث لهما؛ سواء فيما يخص تأجير السيارات بدون تحويل الراتب أو مع تحويل الراتب ففي النظام الأول (مع تحويل الراتب) يتم التقسيط بدون دفعة أولى وبرسوم إدارية تصل 1 % مع قسط شهري منخفض وتصل قيمة الدفعة الأخيرة حتى 40% على 60 شهرًا.

أما في حالة تأجير السيارات بدون تحويل الراتب على بنك الراجحي يتم التمويل بنفس المزايا السابقة تقريبًا مع اختلاف الدفعة الأخيرة التي تصل هنا إلى 35 % مع معدل نسبة سنوي يصل إلى 7.8 % مقارنة بمعدل 6.4 % في حالة عدم تحويل الراتب على البنك.

سعر تويوتا فورتشنر 2021

يبدأ سعر أول فئة في فورتشنر 2021 عند سعر 117 ألف ريال تقريبًا شامل ضريبة القيمة المضافة لدى الوكيل عبداللطيف جميل أما في بعض المعارض الأخرى فقد يصل السعر إلى 125 ألف ريال مضافًا إليه ضريبة القيمة المضافة وهذا هو السعر النقدي الذي بناء عليه يتم احتساب الفائدة السنوية والأقساط وغيرها من الالتزامات لدى العميل.

تويوتا فورتشنر 2021 تقسيط بدون مقدم

بحسب ما هو متاح في عروض بنك الراجحي الصيفية يبلغ القسط الشهري 1607 ريال لمدة 60 شهرًا أي بواقع 96 ألف ريال تقريبًا مع سداد قيمة دفعة التملك التي تصل إلى 40 % في حال تحويل الراتب وفيما حال عدم التحويل تصل إلى 35 % عند حدها الأقصى أي يصل السعر في نهاية التقسيط حوالي 130 ألف ريال بعد 5 سنوات.

مواصفات تويوتا فورتشنر 2021

تأتي تويوتا فورتشنر 2021 طراز GX2 مع محرك بسعة 2.7 لتر بقوة 164 حصانًا قادر على توليد عزم دوران يصل إلى 245 نيوتن إضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيك بنظام دفع رباعي ( خفيف – ثقيل ) مع شاشة معلومات تعمل باللمس والعديد من تجهيزات السلامة والأمانة والترفيه.