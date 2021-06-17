تمويل شخصي يصل الي 600 ألف بدون ضمانات للسعودي والمقيم بالمملكة

تمويل شخصي يصل ل 600 ألف بدون ضمانات من بنك الراجحي، حيث تحدثنا في موضوعتنا من خلال موقع ثقفني الإلكتروني عن قروض بنك الراجحي الإسلامية، فقد يقدم المصرف جميع الخدمات المصرفية التي لا غني عنها في أي دولة، ويحتاجها جميع الشعوب لسير الحياة بصورة طبيعية، فربما يضطر أحد الأشخاص الحصول علي تمويل شخصي لسداد ديون وقضاء حوائج مادية، أو السعي وراء إقامة وبناء مشروع اقتصادي يصل بالشخص الي حياة كريمة، ولهذا نقدم لكم تفاصيل الحصول علي تمويل شخصي أكثر من رائع من مصرف الراجحي السعودي ويصل الي 600 الف ريال سعودي بشروط سهلة ومستندات متواجدة.

شروط الحصول علي قرض 600 الف من الراجحي

يوفر مصرف الراجحي لجميع عملائه السعوديين والمقيمين أيضاً جميع القروض الشخصية بكافة أنواعها وقينة مبالغها، ولكن لكل قرض شروطه لابد من تواجدها، فقد يقدم مصرف الراجحي قرض 600 الف ريال بشروط عامة كلأتي:

يوفر مصرف الراجحي ذلك التمويل للمواطن السعودي الحامل للجنسية السعودي وأيضاً المقيم من أي جنسية أخري.

أن يكون للتقدم للقرض وظيفة ثابته بمرتب ثابت لا يقل عن 1000 ريال سعودي.

ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن خمسة وعشرون عاماً كحد أدني، وأن يكون عمر العميل لا يزيد عن 56 عامأ كحد أقصي.

يجب تواجد كافة المستندات والبنود المطلوبة.

طريقة الحصول علي قرض الراجحي

يمكن الحصول علي قرض الراجحي بطريقتين، الطريقة الأولي:

الذهاب الي أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي، ولكن يشترط أن يكون العميل مستوفي لكافة الشروط المطلوبة. تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل الحصول علي قرض الراجحي.

الطريقة الثانية:

يمكن استخدام الطريقة الأخري للحصول علي قرض الراجحي وهي الطريقة الأسهل والأمثل، حيث يتم الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي بالخطوات الآتية: