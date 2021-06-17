نتائج التعليم الابتدائي 2021 كشف نقاط شهادة السانكيام عبر cinq onec dz resultat

نتائج التعليم الابتدائي معدلات الفصل الثاني 2021 بحث عنها الكثيرين أمس. جدير بالذكر أن نتائج السانكيام تتوفر خلال الفترة من 17 إلي 20 جوان الجاري، وفق ما تم إعلانه من وزارة التربية الوطنية عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ورغبة الكثيرين بعد أن تم تسجيل فضاء اولياء التلاميذ، استخراج نتائج شهادة التعليم الابتدائي كشف النقاط 2021، لهذا سنوفر لكم رابط موقع معدل التلاميذ الآن بالخطوات.

نتائج التعليم الابتدائي 2021 كشف النقاط

يوفر الموقع الإلكتروني cinq onec dz 2021 resultat، موقع كشف نقاط الفصل الثاني. بجانب الخطوات التي سنوفرها لكم ستتمكنون من الاستعلام عن معدلات الفصل الثاني بكل سهولة من خلال وزارة التربية الوطنية.

ذلك عن طريق تسجيل فضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاط 2021، أو من خلال الخطوات المتوفرة إليكم الآن التي نضعها بين أيديكم، ويجب معرفة أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لصدور النتيجة، لكن مرجح بنسبة كبيرة أن تكون الخميس 17 جوان. ويمكن لمن يرغب في الحصول علي إشعار بالنتيجة، أن يترك تعليق به رقم التسجيل، وسيتم تنبيهكم فور صدورها.

رابط موقع نتائج السانكيام cinq onec dz

يتم استخراج كشف نقاط الفصل الثاني بكل سهولة. كل ما عليكم هو الدخول إلي الموقع واتباع الخطوات المبسطة الآتية:

يتم الدخول إلي موقع الديوان الوطني لنتيجة ابتدائي ’’cinq.onec.dz’’.

كتابة رقم التسجيل الخاص بكم.

تسجيل الرقم السري الخاص بكم.

كتابة الرمز الظاهر علي الشاشة.

الضغط علي استظهار النتيجة.

أعلن نذير خنسوس، مدير التربية لشرق الجزائر، أنه لا يجب القلق بخصوص النتيجة، حيث اجتاز يوم 2 يونيو الماضي، حوالي 853 ألف تلميذ امتحان شهادة السانكيام، للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بنجاح، بعدما تم إلغاءه في السنة الماضية بسبب تداعيات كورونا، وستصبح معدلات نتائج التعليم الابتدائي شهادة السانكيام بين أيديكم.