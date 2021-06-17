ثنائية لوكاتيلي تقود إيطاليا إلى دور 16

سجل مانويل لوكاتيلي ثنائية للمرة الأولى في مسيرته ليساعد إيطاليا المبهرة في الفوز 3-صفر على سويسرا في الاستاد الأولمبي في روما لتصبح أول المتأهلين لدور 16 ببطولة أوروبا لكرة القدم.

افتتح لاعب الوسط لوكاتيلي (23 عاما) التسجيل من متابعة سهلة لتمريرة عرضية من دومينيكو بيراردي زميله في ساسولو ثم ضاعف التقدم بتسديدة على حدود منطقة الجزاء في وقت مبكر بالشوط الثاني.

وأضاف تشيرو إيموبيلي الهدف الثالث قبل النهاية ليكمل الفوز الثاني على التوالي لبلاده بنفس النتيجة في البطولة ومددت بذلك سلسلة من 29 مباراة دون هزيمة وتشمل الانتصار في آخر 10 مباريات وسجلت خلالها 31 هدفا فيما اهتزت شباكها مرة واحدة.

وتتصدر إيطاليا المجموعة الأولى بست نقاط من مباراتين وتليها ويلز بأربع نقاط ثم سويسرا بنقطة واحدة فيما يبقى رصيد تركيا خاويا. ويمكن لإيطاليا حسم المركز الأول بالتعادل فقط مع ويلز يوم الأحد.