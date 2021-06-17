نظارات وتمثال .. البيت الأبيض يكشف عن هديتين قدمهما بايدن لبوتين

وذكر البيت الأبيض، فى بيان، أن النظارة الشمسية مصنعة بطلب خاص من قبل شركة "Randolph" فى ولاية ماساتشوستس، التى تقدم خدمات للقوات الأمريكية والحلفاء فى الناتو.
وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أهدى كذلك لبوتين تمثال بيسون من الكريستال منصوب على منصة خشبية.
وأوضح البيت الأبيض فى هذا السياق أن البيسون "أحد أفخم الحيوانات" فى الولايات المتحدة ويرمز إلى "القوة والوحدة والمرونة".
واستضافت مدينة جنيف السويسرية الأربعاء أول قمة بين بوتين وبايدن منذ تولى الأخير منصب وزير الخارجية الأمريكي
وأكد الرئيس الروسى أنه ليست لديه أوهام عقب قمته مع نظيره الأمريكى لكن هناك بارقة أمل ببناء الثقة المتبادلة بين البلدين ويمكنهما الاتفاق حول كل القضايا التى تم بحثها.
بدوره، قال بايدن إن بوتين لا يسعى لحرب باردة جديدة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن مثل هذا النزاع لن يصب فى مصلحة أحد.
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