رابط تصريح الحج للمقيمين 1442 المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وشروط وأسعار الحج 2021

تصريح الحج للمقيمين 1442 ورابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2021 عبر موقع وزارة الحج وآلية استخراج تصاريح الحج 1442 والمعايير الصحية للقبول في الحج 2021 من أهم الموضوعات التي نجد عليها بحث متكرر من خلال محركات البحث المختلفة، حيث أعلنت الحكومة السعودية عن السماح بإصدار تصاريح الحج للمقيمين بالمملكة، وتقتصر مناسك الحج هذا العام علي حجاج الداخل من المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية من المواطنين السعودين أو الوافدين من الجنسيات المختلفة، وتوفر الحكومة السعودية عدة طرق لاستخراج تصريح الحج 1442 سواء كان من خلال التقديم الإلكتروني لتصاريح الحج من خلال موقع وزارة الحج الرسمي علي شبكة الإنترنت أو من خلال الحضور في مكاتب الحج في السعودية للتقديم المباشر علي أداء مناسك الحج، ونقدم لكم فيما يلي كيفية استخراج تصريح الحج لحجاج الداخل 1442 وشروط الحج الجديدة في السعودية 2021.

تصريح الحج للمقيمين 1442

قررت الحكومة السعودية باقتصار التسجيل للحج هذا العام 1442 علي حجاج الداخل من المقيمين تطبيقا للإجراءات الاحترازية وتعليمات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد ولضمان الحفاظ علي صحة وسلامة الحجاج ومنعهم من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد حيث تحرص المملكة العربية السعودية علي أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وفي هذا التوقيت بطريقة تبعد الجميع عن خطر الإصابة بالوباء، كما يمكن للمواطنين والمقيمين بالمملكة الاستعلام عن أحقية القيام بالحج من خلال موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية..

كيفية استخراج تصريح الحج 1442

استخراج تصريح الحج لحجاج الداخل سيكون بأعداد محدودة هذا العام، ويمكنكم الدخول على رابط أسعار تصاريح الحج للمقيمين 1442 للتعرف على رسوم تصاريح الحج لحجاج الداخل والشروط الجديدة للتسجيل في الحج هذا العام، وقررت وزارة الحج والعمرة فتح التقديم الإلكتروني لحجاج الداخل للحصول علي تصريح الحج 2021 لمن هم بداخل الأراضي السعودية، حيث يمكنكم الدخول علي موقع وزارة الحج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، واتباع الخطوات التالية لاستخراج تصاريح الحج 2021.

1-الولوج إلى رابط موقع وزارة الحج والعمرة.

2-الدخول ألي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

3-الضغط علي اختيار “حجاج الداخل”.

4-اختيار الخدمة الخاصة “الحصول علي تصريح الحج”.

5-يستعرض الموقع كافة البرامج المختلفة للحج.

6-يقوم المتقدم باختيار البرنامج المناسب له.

7-يكتب المتقدم كافة المعلومات والبيانات المطلوبة ويرجي التأكد من صحتها ومراجعتها.

8-رفع الأوراق المطلوبة والمستندات بالموقع.

9-يقوم المتقدم بتأكيد الحجز.

وبهذه الطريقة يكون قد أنهي المتقدم كافة الخطوات اللازمة للتقديم الإلكتروني لاستخراج تصريح الحج 1442، وتقوم السلطات المختصة بعدها بمراجعة الطلب والرد عليه سواء بالموافقة أو الرفض، ولمتابعة خطوات معرفة حالة حجز تصاريح الحج 2021 للمقيم يمكنكم الدخول على طريقة الاستعلام عن أحقية الحج برقم الهوية أو رقم الإقامة.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442

الحصول على تصريح الحج للمقيمين 1442 سيكون من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل عبر موقع وزارة الحج والعمرة فقط ولا يتم من خلال أي موقع آخر حسب ما تم إعلانه عبر الموقع، وحددت وزارة الحج موعد بدء وانتهاء التسجيل الإلكتروني لاستخراج تصاريح الحج، حيث سيبدأ التسجيل في المسار الإلكتروني لجاج الداخل يوم 3 ذو القعدة، وسيكون التسجيل متاح لمدة عشرة أيام حيث سينتهي استقبال طلبات التسجيل في الحج يوم الأربعاء الموافق 13 ذو القعدة 1442 هجرية.

شروط الحج الجديدة في السعودية 1442

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية شروط التسجيل في الحج لحجاج الداخل، حيث قامت بالتواصل مع سفارات الدول الأجنبية والعربية المتواجدة في السعودية لاختيار من يقوم بأداء فريضة الحج من الوافدين المقيمين في السعودية، واشترطت وزارة الحج على حجاج هذا العام بضرورة إجراء المسحات اللازمة للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة الحجيج وحمايتهم من الإصابة بهذا الوباء، وفيما يلي عرض لقائمة الشروط الجديدة للتسجيل في الحج:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا. ألا يزيد العمر عن 60 عامًا. أن يكون المتقدم حاصل على جرعتين من لقاح الكورونا. يشترط أن يكون اللقاح معتمدًا بشكل رسمي من منظمة الصحة العالمية. أن يكون بصحة جيدة وخالي من الأمراض المزمنة. ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية أثناء تأدية مناسك الحج.

أسعار الحج 1442

أعلنت وزارة الحج والعم رة السعودية عن أسعارباقات الحج 2021 لهذا العام، فحددت الوزارة هذه الأسعار في ضوء الظروف الاستثنائية التي تشهدها السعودية والعلم كله في مواجهة انتشار فيروس كورونا، فقد اعتمدت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الصحية التنظيمية لضوابط وبروتوكولات حماية الحجاج، وقد أثرت هذه الضوابط على أسعار حملات الحج المعتمدة لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين بالمملكة، وفيما يلي عرض لباقات التي اعتمدتها وزارة الحج لأسعار الحج 1442 هذا العام:

أسعار باقة الضيافة المميزة (أبراج) تكلفة باقة ضيافة أبراج1442 تبدأ من 13,560 ريال سعوديّ للحاج الواحد، وتشمل الباقة النقل من داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة، ويتم إضافة ضريبة القيمة المضافة أسعار باقة مخيمات للحج باقة مخيمات تشمل نقل الحاج داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة، حيث تبدأ من14,381 ريال للحاج الواحد، ثم يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة أسعار باقة ضيافة المخيمات للحج تشمل الباقة النقل من داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المُقدسة، وتبدأ سعر باقة ضيافة المخيمات من 12,113 ريال سعودي.

تصاريح الحج العام الماضي 1441

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم فتح التسجيل في الحج من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من يوم الاثنين ٦ يوليو ٢٠٢٠ ميلادية، ويستمر التسجيل لمدة خمسة أيام حتى يوم الجمعة الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٠، كما كشفت وزارة الحج عن نسب المشاركة في حج هذا العام، حيث حددت ٧٠٪ من أعداد الحجاج للمقيمين المملكة من غير السعوديين، أما نسبة السعوديين من حجاج الداخل سيكون ٣٠٪ من الحجاج، ويقتصر الحجاج السعوديين على شاغلي الوظائف الصحية ورجال الأمن من المتعافين من وباء الكورونا، وحددت وزارة الحج شروط الحج ٢٠٢٠ والمعايير الصحية للقبول في الحج هذا العام، وأن يكون المتقدم للحج لا يعاني من أية أمراض مزمنة، وألا يتعدى السن ٥٠ عاما، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير المعايير المحددة للقبول في الحج الداخلي ١٤٤١.

الاستعلام عن أحقية القيام بالحج

يمكنكم بعد الانتهاء من التسجيل بالحج للحصول على تصاريح الحج الاستعلام عن أحقية الحج برقم الهوية أو برقم الإقامة من خلال الدخول على بوابة أبشر الاستعلامات الإلكترونية التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية، حيث يمكنكم متابعة حالة الحجز لتصاريح الحج لاستكمال إجراءات الحصول على تصريح الحج لحجاج الداخل.

ونجد من خلال الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة السعودية أن إجراءات التسجيل في الحج 1441 للمقيمين يقتصر على الدخول إلى المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من خلال بوابة الحج، والإطلاع على برامج الحج المقدمة بأسعارها المختلفة، ثم اختيار برنامج الخدمة المناسبة لك، ثم سداد مبلغ البرنامج الذي تم اختياره إلكترونيًا.

رابط نتائج الحج للمقيمين 1442

سوف تقوم وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن انتهاء عملية الفرز لطلبات المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا الحج، ويمكنكم الحصول على نتائج الحج من خلال الدخول على رابط أبشر الإلكتروني، حيث تم حصر الجنسيات التي تقدمن من الوافدين المقيمين بالمملكة وبلغ عددهم 160 جنسية، وسيتم اختيار من سيقوم بأداء مناسك الحج 1442 طبقاً لضوابط صحية ومعايير تم تحديدها من قبل للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج في ظل انتشاء وباء كورونا هذا العام.