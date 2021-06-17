فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد.. خطوات التسجيل وشروط التقديم

خطف مصرف الراجحي، الأضواء في المملكة العربية السعودية، ونجح في حجز موطئ قدم له بين المصارف المتواجدة في السوق السعودي، فأشعل المنافسة، وعمل على مد العملاء بالعديد من الخدمات التي يحتاجونها من أجل السيطرة على أكبر شريحة، ومن بينها خدمة الراجحي مباشر.

ويوفر بنك الراجحي، العديد من الخدمات إلى العملاء، فيمكن الاستفادة من التسجيل في الراجحي مباشر، وإدخال المعلومات التي تسهل عملية إنجاز المعاملات المالية بكل سهولة، ويسر دون الذهاب إلى فروع المصرف، حفاظًا على حياة المواطنين من فيروس كورونا وحماية لوقتهم.

ومد المصرف العملاء خدمة الراجحي مباشر بالعديد من الخدمات، يمكن الاستفادة منها بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة فرع البنك بطريقة سهلة وميسرة.

خطوات فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد

وحدد المصرف إمكانية فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد، من خلال عدد من الخطوات التالية:.

ادخل إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

انقر للدخول على زر على صفحة المباشر للأفراد.

سجل في الخدمات المصرفية الإلكترونية.

ادخل المعلومات اللازمة في الأماكن المخصصة.

أدخل رقم الصراف الآلي والمكون من 16 رقم.

ادخل الرقم السري، لبطاقة الصراف والمكون من 4 خانات.

أدخل رقم الحساب الخاص بك، وانقر على زر الدخول.

يتم عرض صفحة جديدة لك انقر على زر مباشر للأفراد.

انقر على زر التسجيل في الصفحة الجديدة.

ادخل البيانات اللازمة لفتح حساب جديد.

ادخل اسم المستخدم وكلمة السر، وانقر على زر التأكيد.

ادخل عنوان البريد الإلكتروني، وانقر على زر التأكيد.

اقرأ الشروط جيدًا وانقر على زر الموافقة عليها.

يصل هاتفك رسالة نصية من البنك إدخل الرمز السري.

انقر على زر التالي، حتى يتم فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد.

فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد عبر تطبيق الراجحي

يمكن للعملاء فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد، من خلال تحميل تطبيق الراجحي على الجوال من خلال الطرق التالية.

تحميل تطبيق الراجحي مباشر من على الهواتف بنظام أندرويد.

تحميل تطبيق الراجحي موبايل لهواتف آيفون .

ادخل إلى التطبيق ويتم تحويلك إلى صفحة التسجيل مباشر.

ادخل البيانات اللازمة من رقم بطاقة الصراف الآلي.

ادخل الرقم السري للبطاقة وانقر على التالي.

انقر للضغط على خدمة الراجحي مباشر للأفراد.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور وتأكيدها.

اقرأ الشروط جيدًا، وانقر على زر الموافقة والتالي.

تصلك رسالة بها رقم سري ادخل الرمز.

يصلك رسالة تضمن كود تفعيل الراجحي مباشر للأفراد.

ادخل الرمز وانقر على التالي، من أجل فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد.

خطوات تسجيل الدخول في الراجحي مباشر للأفراد

وحدد البنك خطوات تسجيل الدخول في الراجحي مباشر، من خلال عدد من الخطوات التالية:.

ادخل إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

انقر على زر على صفحة المباشر للأفراد

سجل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يحولك النظام إلى الصفحة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

من الضروري اختيار الخدمة التي تريد الاستفادة منها والنقر عليها.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي مباشر للأفراد

حدد مصرف الراجحي مباشر عدد من الخطوات من أجل فتح حساب في بنك الراجحي مباشر للأفراد من خلال الشروط التالية.