كيف ارسل واتس اب للكل بطريقة سهلة؛ يريد الكثير من الأشخاص أن يقوموا بإرسال رسائل من خلال تطبيق التواصل الاجتماعي الواتس آب بشكل جماعي؛ أي انهم يريدون إرسال نفس الرسالة إلي عدة أشخاص من المتواجدين في قائمة الأسماء المسجلة لديهم؛ ونظراً للبحث عن كيفية أداء هذه الخدمة المتواجدة في تطبيق الواتس آب بواسطة الكثير من الأشخاص سوف نسهل عليهم البحث الكثير حيث أننا ومن خلال مقالنا علي موقع ثقفني سوف نقوم بعرض الطريقة التي يمكن من خلالها إرسال رسالة جماعية للكل علي تطبيق الواتس اب.

كيف ارسل واتس اب للكل بطريقة سهلة

يفضل الكثير من الأشخاص أن يقوموا بإرسال رسائل بواسطة تطبيق الواتس اب بشكل جماعي حيث أن هذا الأسلوب يوفر الكثير من الوقت وخاصة عندما تكون رسائل تهنئة بالمناسبات العامة يريد الجميع إرسال رسائل المباركة والتهنئة ولكن لتوفير الوقت يمكن استخدام طريقة تسهل عملية الإرسال؛ حيث تمكن من خلال هذه الطريقة تحديد جهات الاتصال الذي يرغم الشخص في إرسال رسالة واتس اب جماعية لهم وتأتي هذه الطريقة كالتالي:

في الخطوة الأولى يتم فتح تطبيق الواتس اب؛ ثم الضغط علي الثلاث نقاط التي تشكل الخيارات الإضافية المتواجدة في أعلي شاشة المحادثات.

وفي الخطوة الثانية يتم الضغط علي قائمة رسائل جماعية جديدة.

وفي الخطوة الثالثة يتم تحديد جهات الاتصال التي يرغم الشخص في إرسال الرسائل إليهم.

وفي الخطوة الرابعة يتم حفظ القائمة من خلال رمز صح المتواجد في اسفل الشاشة.

الخطوة الخامسة والأخيرة يتم الانتقال إلي صفحة يتم إرسال الرسائل بها.

وبعد اتباع جميع هذه الخطوات يمكن للشخص إرسال رسائل يتم وصولها إلي جميع من هم في القائمة التي قتم بتحديدها؛ وتعتبر هذه أسهل طريقة يتم إتباعها لكي تسهل عملية إرسال رسائل نصية في تطبيق الواتس اب للكل؛ مما يجعل من يريد إرسال الرسائل يقوم بذلك دون تردد أو انزعاج من الكمية الكبيرة التي يريد أن يوجه إليها الرسائل.

وفي حين الرغبة في حذف هذه القائمة التي تحمل أسماء جهات الاتصال الخاصة بالشخص وإنشاء قائمة جديدة؛ يقوم بالضغط علي القائمة من الخارج بشكل مطول والضغط علي حذف؛ ثم اتباع الخطوات السابق ذكرها لإنشاء قائمة جديدة في حالة الرغبة في ذلك.