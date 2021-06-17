تمويل شخصي يبدأ من 1000 ريال من منصة سلفة بدون كفيل للسعوديين

تمويل منصة سلفة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب، حيث توفر المنصة تمويل شخصي بتقنيات مالية حديثة بطريقة ميسرة وسهلة، وتعتبر منصة سلفة من أشهر وأفضل المنصات في المملكة حيث أنها أول منصة إلكترونية مصرح بها من البنك المركزي، حيث أنها تقدم خدمات تمويلية متعددة لكي تناسب كثير من المواطنين، وسوف نوضح لكم مزايا وشروط الحصول علي تمويل سلفة.

تمويل شخصي وسريع باستخدام التقنية المالية، لرفع مستوي التعاملات البنكية. تمويل إسلامي خاضع لأحكام الشريعة الاسلامية. تقدم المنصة تمويلات شخصية وفورية بدون تحويل الراتب ولا يحتاج ضامن أو كفيل. تمويل منصة سلفة تمويل شخصي يتم بشروط ميسرة وتسهيلات في السداد بأقساط شهرية تصل الي خمس سنين. هامش ربح تنافسي. تمويل يبدأ بمبلغ 1000 ريال سعودي كحد أدني، ويصل الي 5000 ريال سعودي كحد أقصي.

مزايا التمويل الكاش من منصة سلفةالشروط المطلوبة للحصول علي تمويل منصة سلفة أونلاين

تتيح منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي سريع للمواطنين السعوديين ولا يحتاج الي تحويل الراتب الشهري ولا يحتاج الي ضامن، فقد حددت منصة سلفة بعض الشروط الميسرة لكي يتم الموافقة علي الطلب وتقديم بعض الاوراق والمستندات الشخصية، فأذا توافقت الشروط يتم الموافقة علي طلب التمويل، ويتم تحويل مبلغ التمويل الي حساب العميل البنكي في خلال دقائق قليلة، وسوف نوضح لكم الشروط المطلوبة.

يجب أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية وغير متاح للجنسيات الأخري. لا بد أن يكون عمر المتقدم لتمويل سلفة لا يقل عن 18 سنة، ولا يتخطى عمره عن 60 سنة. أن لا يقل الراتب الشهري للعميل عن 4000 ريال سعودي، لكي يتم الموافقة علي التمويل. لا بد أن يكون المتقدم قضي خدمة عمل لا تقل عن ثلاثة شهور إذا كان من عمال القطاع العام، أما إذا كان من عمال القطاع الخاص فلا يقل مدة العمل عن ستة أشهر. توافر جميع الشروط وتقديم الاوراق والمستندات المطلوبة للموافقة علي التمويل.

الرابط الرسمي لمنصة سلفة وطريقة التقديم علي التمويل