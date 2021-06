الكونغرس يحدد يوم 19 يونيو لإحياء ذكرى انتهاء العبودية

وجاء تمرير مشروع القانون في مجلس النواب بعد يوم من إقراره في مجلس الشيوخ بالإجماع الثلاثاء.

وسبق للسناتور الجمهوري من ولاية ويسكونسن، رون جونسون، أن حظر التشريع، لكنه تخلى عن اعتراضه هذا الأسبوع على الرغم من مخاوفه.

وفي

Today, the House will take up legislation to make #Juneteenth a federal holiday. I thank @JacksonLeeTX18, @SenMarkey, and @JohnCornyn for their leadership in advancing this important measure.



I look forward to bringing this bill to the Floor, and urge bipartisan support.