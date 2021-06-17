بوكو حرام تعلن مقتل زعيمها التاريخى أبو بكر الشكوى

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن تأكيد وفاة شيكاو جاء فى فيديو قصير لخلفه المدعو باكورا مودو. وفى مايو الماضي، ذكرت تقارير إعلامية أن شيكاو أصيب بجروح خطيرة بعدما حاول أن ينتحر حتى لا يقع فى قبضة مسلحين تابعين لـ"داعش"، بعد اشتباكات بين التنظيمين الإرهابيين فى ولاية بورنو، شمالى نيجيريا.

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