البرازيل تسجل أكثر من 95 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 95.367، مقابل 80.609 الثلاثاء، ليبلغ العدد الإجمالى مستوى حوالى 17.628 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2.997 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2.468 الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 493.693 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.