بايدن يؤكد الاتفاق مع بوتين على التعاون لمنع إيران من امتلاك سلاح نووى

جدة - نرمين السيد - أوضح الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه اتفق مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على العمل سويا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووى، وذلك خلال القمة التى جمعتهما فى جنيف السويسرية فى وقت سابق اليوم.





وقال بايدن خلال مؤتمر صحفى فى جنيف، بحسب "سبوتنيك"، إنه "من مصلحة كل من روسيا والولايات المتحدة ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.. واتفقنا على العمل معا، لأن هذا مثير للاهتمام بالنسبة لروسيا كما هو بالنسبة لنا". كما أشار إلى أنهما "ناقشا تطورات الأوضاع فى إيران وسوريا، بجانب الجهود لمنع التمرد والإرهاب فى أفغانستان". وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات لجنة الاتفاق النووى منذ أبريل الماضى، فى محاولة لإحياء العمل بالاتفاق.

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