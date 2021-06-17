حقيقة ويندوز 11 مايكروسوفت الجديد 2021 حيث يُعرف بكونه نظام تشغيل للحاسبات الشخصية ويُسيطر على أكثر من 90% من السوق بالمنافسة مع نظام ماك للتشغيل، وبصدور ويندوز 10 في 2018 بات الجميع ينتظر الإصدار الجديد مع التحديث، يتبع…

ويندوز 11 مايكروسوفت

مع انتشار تسريبات عن نظام التشغيل الجديد نجد أنه يتشابه مع ويندوز 10 إكس ولكن بأسلوب مُبسط أكثر خاصةً للشاشات المزدوجة، والجدير بالذكر أن شكل وأيضًا ثيمات ويندوز 11 مُختلفة تمامًا عما سبق، علمًا بأن الكثيرون يجدون تشابه بين واجه مايكروسوفت الجديدة وماك، وتتمثل أبرز التسريبات في الشكل فيما يلي:

تبسيط قائمة البداية بدلًا من وجود الكثير من التطبيقات أو الملفات بها.

تجديد شكل شريط المهام بدلًا من أن يكون على اليمين أو اليسار طبقًا للغة بات في المنتصف.

يحتوي على خدمات الطقس، ومدير الملفات بصورة متطورة، واختصارات متنوعة للصور.

أمكانية تحويل الجهاز الخاص بك إلى الوضع الداكن أو الدارك مود مع دقة عالية.

لابد من أن يحتوي الجهاز على معالج أحادي النواة 1.2 جيجا هرتز (32 بت) على الأقل.

2 جيجابايت مُتاحة في ذاكرة الوصول العشوائي.

15 جيجابايت مُتاحة من مساحة القرص الصلب.

دقة شاشة تصل إلى 968*1024.

متطلبات ويندوز 11

وفي حال الرغبة في استخدام ويندوز 11 يُفضل أن يتوفر معالج ثنائي النواة بسرعة 2.0 جيجا على الأقل، أما عن الرام فيفضل أن يكون 4 جيجا بايت على الأقل، وفي دقة الشاشة يعمل بشكل أفضل عندما تكون 1680*1050 أو أعلى، كما يُنصح بأن يكون هناك 18 جيجا بايت مُتاحة على الأقل من مساحة القرص الصلب.

سعر ويندوز 11

مع توفر إصدارين هوم و برو من نظام التشغيل الجديد هناك أحاديث حول 120 دولار لـ نسخة الـ هوم أما عن الـ برو فقد تصل إلى 200 دولار، أما عن مُستخدمي ويندوز 10 الحاليين فتتيح الشركة التحديث مجانًا.

موعد إصدار ويندوز 11

طبقًا لشركة مايكروسوفت سوف يتم الإعلان عن الإصدار الجديد في 24 يونيو حيث يُمكن تحميل ويندوز 11 النسخة الكاملة من مايكروسوفت بطريقة شريعة في ذلك التوقيت، ويُنصح الابتعاد عن أي موقع غير رسمي يُتيح التحديث.