تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 جميع محافظات مصر

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الإعدادية أولياء الأمور وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الشهادة الإعدادية سوف تظهر عبر الإنترنت ويمكن التعرف عليها من خلال رَقَم جلوس الطالب ويستطيع الطلاب من جميع محافظات جمهورية مصر العربية يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بطريقة بسيطة وسهلة للغاية وسوف نوضح لكم رابط الاستعلام كذلك طريقة وخطوات الاستعلام بالتفصيل عبر السطور التالية.

بَدْء العد التنازلي منذ لحظات والجميع في حالة انتظار وترقب من أجل التعرف على النتائج.

وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعداد كشوف النتائج وأنها سوف تظهر في غصون ساعات في محافظة الجيزة والقاهرة والإسكندرية وجميع محافظات مصر.

وتزداد حالة التوتر بعد أن تم الإعلان عن أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية بالفعل.

ويعمل القائمون على النتيجة على قدم وساق من أجل إعداد كشوف النتائج التي سوف تظهر عبر الإنترنت ويمكن الاستعلام عنها من خلال رَقَم جلوس الطالب.

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2021

ضمن المحاولات المستمرة للتخفيف من حالات التزاحم والتقليل من التجمعات أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن ظهور نتائج الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2021 عبر شبكة الإنترنت حيث لن يكون هناك حاجة للذهاب إلى المدرسة من أجل التعرف على النتيجة ويمكن معرفة النتائج من خلال الإنترنت وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى هي الدخول على رابط بوابة التعليم الأساسي .

. كتابة رَقَم الجلوس الخاص بالطالب من جهة اليسار ويجب التأكد من كتابته بشكل صحيح.

اختر المحافظة التابع لها الطالب.

سوف تجد أمامك أيقونة بعنوان عرض النتيجة قم بالضغط عليها.

قد يستغرق الأمر بضع دقائق حتى تظهر أمامك نتيجتك في جميع المواد الدراسية.

يمكن بعد ذلك أن يحدد الطالب الجهة التعليمية التي سوف يلتحق بها من أجل استكمال مساره التعليمي.

ملحوظة النتائج ما زالت تحت الإعداد وسوف تظهر في غصون ساعات وسوف نكون معكم بواسطة موقع ثقفني فور ظهور النتائج في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.