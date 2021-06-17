طريقة التسجيل في هدف برنامج دعم التوظيف 1442 للباحثين عن عمل

من خلال بوابة طاقات البوابة الوطنية لدعم التوظيف التي تضم التسجيل في هدف وعدة برامج لمساعدة الباحثين عن عمل منها حافز صعوبة الحصول على عمل، تمهير، فهي مخصصة لتوفير الوظائف ودعم الفئات التي تبحث عن الوظائف مما خصصت معايير الحصول على إعانات ضمن المساعدات المقدمة من وزارة الموارد البشرية للفئات المستهدفة في القطاع الخاص، يأتي هذا ضمن التطورات الجارية لتحسين سوق العمل بهدف رفع الاقتصاد بالإضافة إلى التشجيع على العمل بعدة طرق مختلفة منها تقديم معونات مالية للباحثين عن عمل وفق الشروط المحددة، بجانب توفير الوظائف المتنوعة لعدة تخصصات عبر بوابة طاقات.

لابد أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

الفئة العمرية من 18 سنة وحتى 60 سنة.

يجب على المتقدم أن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية من أو بعد تاريخ 1 يوليو 2019 ليس قبل ذلك.

لا يكون طالباً أو موظفاً حكومياً أو متقاعداً أو صاحب عمل.

عدم تجاوز فترة الدعم المحددة وهي 24 شهراً فقط.

ألا يقل الراتب الشهري عن 3200 ولا يزيد عن 15.000 ريال سعودي.

لابد أن يكون الدخل المسجل في التأمينات الاجتماعية مساوي أو أكثر من الراتب المسجل في طلب الحصول على دعم هدف.

الرجال والنساء (السعوديين الجنسية) ممن تم تعيينهم من وبعد تاريخ 1 يوليو 2019.

الدعم بنسبة 30% ثابت الأجر لمدة سنتين.

يشمل دعم هدف جميع الوظائف الخاصة والقطاعات الاقتصادية والمهن الحرفية والمسميات وذلك بنسبة 10%.

الدخول عبر البوابة الوطنية طاقات.

تسجيل الدخول على الملف الشخصي ومنه اكمال السيرة الذاتية يليه الضغط على خانة البحث عن عمل.

ومنها ثم الإعلانات الوظيفية اختر نوع العمل ما يناسبك منها ثم اضغط على تقديم طلب.

ثم تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق صورة المؤهل.

وسوف تقوم المنشأة بالرد على الطلب وحينها يكون تم انضمامك إلى البرنامج.

شروط التسجيل في هدف دعم التوظيف 1442الفئات المستحقة وآليات الحصول على دعم هدفطريقة التسجيل في هدف دعم التوظيف 1442

جدير بالذكر أنه من خلال بوابة طاقات برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات يمكن تسجيل الباحثين عن عمل بالإضافة إلى تسجيل المنشآت وأصحاب الأعمال، بجانب الحصول على الدعم لكل مستحق على حدى من الفئات بحسب البرنامج المسجل به.