العفو الملكي السعودي الجديد 2021 م شروطه وموعد تطبيقه واسماء المشمولين

العفو الملكي الجديد للسجناء 1442 شروطه وموعد تطبيقه، ينتظر الكثير من المواطنين بلهفة عن اهم تفاصيل العفو الملكي عن السجناء 1442 ويترقب ذلك الخبر الكثيرين من المواطنين والمقيمين بالمملكة ممن لديهم سجناء داخل السجون عن اذا كان يوجد عفوا ً ملكي عن السجناء ام لا، ويهتم الكثير بمتابعة اهم القرارات الجديدة التي سوف يتم الاعلان عنها وسوف نوافيكم من خلال هذا المقال بأهم شروط العفو وموعد تطبيقه وكيفية تقديم طلب للحصول علي العفو.

العفو الملكي الجديد 2021

يصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل كل عام من شهر رمضان عفو ملكي عن السجناء حتي يتمكنوا من قضاء العيد مع اسرهم وعائلاتهم تيمناً منه لتحسين سلوك السجناء، واعطائهم فرصة العودة لذويهم واقاربهم وقد طالبوا بعض النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي عن اهمية اطلاق سراح سجناء القانون العام اللذين لا جرائم جنائية كبري لهم.

العفو الملكي السعودي الجديد 2021

“تحديث” الملك سلمان يأمر بالعفو عن سجناء الحق العام، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر ملكي لوزارة الداخلية بالعفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين عليهم في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم وذويهم. حيث أوضح مدير السجون العامة أن وزير الداخلية السعودي وجه بسرعة تنفيذ الأمر الملكي وإنهاء إجراءات المستفيدين منه. وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين سوف يكون لهت الأثر الإنساني البالغ على كل المستفيدين بعد الإفراج عنهم والعودة إلي أسرهم. وبالفعل بدئت المديرية العامة للسجون بتنفيذ القرار الذى اصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين عليهم في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم وذويهم.

“تحديث” بدأت المديرية العامة للسجون بتنفيذ إجراءات العفو عن السجناء والسجينات المحكوم عليهم بحقوق مشتركة في الإفراج عنهم. عند تنفيذ لتعليمات خدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بسرعة تنفيذ القرار.

ومن الجدير بالذكر فإنه قبل رفع الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة، يتم إنهاء القضية من قبل الجهات المختصة بما في ذلك النيابة العامة، وفي الحالة المعروضة عليها يتم إنهاء القضية من قبل المحكمة. ويمكن للمحكمة سماع أقوال المدعي حول مدى إدراج القضية في العفو. بعد صدور الحكم النهائي يتم العرض على لجنة العفو وفي حال صدور الحكم النهائي تنهي لجنة العفو القضية.

وتشمل القضايا التي يتورط فيها السجناء ومجرمون قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، ويجوز إعفاء من يتعاطونها أو يحتجزونها للاستعلام، أو يحتجزونها للمرة الرابعة في الوقت نفسه لقصد الاستعمال، بالنسبة لقضايا تهريب المخدرات، فإذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعفاء من قضوا نصف مدة عقوبتهم أو سيقضون عقوبتهم في غضون 9 أشهر من السجن لأول مرة.

العفو الجديد للسجناء رمضان 1442

اصدر خادم الحرمين الشريفين بالعفو عن السجناء من خلال التقارير والشروط التي يعلنها كل عام من شهر رمضان لتمكين المشمولين من هذه الشروط للعودة الي ديارهم ويشمل العفو تلك الامور وهي:

كبار السن والمعاقين والقصر

المحكوم عليهم في حالة الاستخدام او الحيازة او النية في الاستخدام

مخالفات احكام المرور

يتم اعفاء المغتربين بعد الاستحواذ النهائي

مخالفة احكام نظام السوق

المحكوم عليهم في قضايا الفساد من باقي العقوبة

كل من آسف علي جرائم معصية الوالدين

تبرئة الشخص المدان بجريمة الشيك غير المسدد

القضايا غير الكبيرة

المخدرات والمؤثرات العقلية حيازتها او بقصد الترويج لها يعفي من العقوبة التقديرية فقط

الغش التجاري اذا مضي ربع المدة مع ايقاف التمويل

يعفي عن المحكوم عليهم في قضايا مخالفات المرور اذا امضي ربع المدة.

شروط العفو الملكي الجديد رمضان 1442

نظراً للاهتمام الذي تقدمه القيادة السعودية للمواطنين، وحثهم علي بناء مجتمع متكامل فقد نص قانون العفو الجديد 1442 والذي يشمل جميع السجناء بشروط يجب ان يستوفيها كل سجين اعلن عن اسمه في قائمة المشمولين بالعفو وهذه اهم شروط العفو الملكي.

ان السجين الطالب للعفو لا يكون قد تعرض لارتكاب اي نوع من انواع المخالفات خلال مدة سجنه ان يكون طالب العفو ملتزم التزام تام بجميع القرارات الأمنية ان يكون طالب العفو لديه صدق العودة الي الطريق الصحيح ان يكون طالب العفو قد مضي نصف عقوبته الاساسية في السجن

وقد اكدت وزارة الداخلية السعودية ان جميع المشمولين بالعفو سوف يخضعون للمراقبة من قبل ادارة السجن

موعد تطبيق العفو الملكي رمضان 1442

قد جاء موعد تطبيق العفو بقرارات خاصة، بحيث تقوم وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الامن العام للسجون بتنفيذ القرار الذى اصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهذا القرار يحث السجناء المتواجدين في السجون علي الالتزام داخل السجون حتي يتثنى لهم فرصه الحصول علي العفو الملكي

كيفية تقديم طلب للحصول علي عفو رمضان 1442

ينتظر الكثير من الاهالي الذين لديهم اشخاص داخل السجون بإصدار العفو الملكي حتي يتقدموا بطلب للحصول علي عفو لذويهم واقاربهم ويتم تقديم طلب العفو الملكي رمضان 1442 من خلال الخطوات التالية سوف نتعرف علي كيفية تقديم طلب للحصول علي العفو.

تسجيل الدخول الي منصة ابشر

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور

يقوم العميل بملأ استمارة طلب العفو

تحويل طلب العفو الي ادارة السجن العام

وسوف تقوم وزارة الداخلية بمراجعة الطلب واستوفاء كافة البيانات ويتم تحويل الطلب الي مسؤول الاتصال الاداري، ويتلقي مقدم الطلب رسالة نصيه لأعلامه باستلام الطلب

اسماء المشمولين بالعفو الملكي في رمضان 1442

سوف يشمل العفو للسجناء في رمضان 1442 عدد من السجناء بجميع سجون المملكة؛ وذلك من خلال التأكد من تطابق ضوابط وشروط العفو علي السجناء من قبل وزارة الداخلية، حيث أن حكومة المملكة تحرص على عدم الإفصاح عن اسماء المشمولين بالعفو في العلن، حرصاً منها على خصوصية المواطن السعودي وعدم التشهير بالأسماء علناً، وتوفر خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالعفو 1442 من خلال مصلحة السجون السعودية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالعفو الملكي 1442

حيث أن هذا العفو منحه خادم الحرمين الشريفين للسجناء لإعطائهم فرصة العودة إلي ديارهم وحياتهم والتخلص من قيود السجن، ويحرص كل من له سجين عن متابعة أخبار العفو في شهر رمضان من كل عام، وهذه خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين

أولاً، تسجيل الدخول إلي موقع مصلحة السجون أو مدرية السجون العامة

ثانياً، الكبس على الخدمات الإلكترونية

ثالثاً، الكبس على استعلام عن معاملة سجين

رابعاً، على المتقدم اختيار نوع المعاملة

عند الانتهاء من جميع الخطوات؛ سوف تظهر جميع المعلومات الخاصة بالسجين، وسوف تتمكن من معرفة أذا كان طالب العفو من اسماء المشمولين ام لا

ومن خلال تلك السطور نكون قد تعرفنا علي كل تفاصيل العفو وشروطه وكيفية تقديم طلب للحصول علي العفو الذي يمنحه خادم الحرمين الشريفين.