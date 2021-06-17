رابط التسجيل في فضاء الأساتذة ostad.education.gov.dz، استكمالاً لمنظومة التعليمية الجديدة المُطبقة داخل الدولة الجزائرية بكافة ولاياتها، فقد تم إعداد موقع إلكتروني خاص بالمعلم والمتعلم الجزائري يعرف بموقع فضاء الأساتذة، وهذا الموقع يكون على غرار موقع فضاء أولياء التلاميذ، ومن المعروف أن موقع فضاء الأساتذة يقدم خدمات إلكترونية لكلاً من المعلم والطالب الجزائري، كما أن ما يمكن قوله أن تلك المنصات التعليمية الإلكترونية تُمثل التطور التعليمي والتعليم عن بُعد الذي تَشهده الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

التسجيل في فضاء الأساتذة 2021

لقد حددت وزارة التربية الوطنية الجزائرية الفترة من 1 يونيو الحالي حتى 4 من نفس الشهر هي الفترة التي يسجل فيها المعلم إنشاء حساب خاص به في موقع فضاء الأساتذة، إلا أنه تم مد الفترة حتى 19 من يونيو حتى يتمكن المتخلفين التسجيل في الموقع، ومن يتخلف عن تلك الموعد أيضاً فعليه التوجة إلى المؤسسة التابع لها تقديم كافة ما يتطلب منه لتمتع بخدمات الوثائق الإدارية وخلافه ، وتتمثل الخدمات التي يقدمها موقع فضاء التلاميذ في الأتي:

الحصول على كافة الوثائق الإدارية

يمكن الحصول على شهادة العمل

كما يمثل حلقة وصل بين المعلم والطالب وولي الأمر، حيثُ يتمكن من مراسلة ولي الأمر واَخباره بالمستوى التعليمي لأبنه أو كشف نقاط جميع الطلبة التابع له.

كيفية التسجيل في فضاء الأساتذة 2021

في البداية يلزم على كل معلم قبل البدء في التسجيل الإلكتروني، تحضير شهادة العمل الخاصة به والتي تحمل الرقم التعريفي من نظام المعلومات التابع لها، ثم اتباع بعض الخطوات التالية:

زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بموقع فضاء الأساتذة

تعبئة الرقم التعريفي للمعلم وكلمة المرور

النقر على أيقونة تسجيل

تعبئة المعلومات المطلوبة عن المعلم

الاحتفاظ بالاستمارة وطباعتها

تسليم الاستمارة للمؤسسة التعليمية التابع لها لإتمام عملية التسجيل.

ولقد نَوهت وزارة التربية والتعليم الجزائري على كل معلمي المراحل التعليمية المختلفة (الإبتدائي والمتوسط والثانوي) بسرعة التسجيل في موقع فضاء الأساتذة قبل انتهاء المدة المُحدد لها للتمتع بكافة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع المؤسسة التعليمية.