رابط إعلان نتائج التحصيلي على موقع قياس وحالة رعب بين طلاب الثانوية

يعيش الآلاف من طلاب الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية حالة من الرعب، حيث حانت ساعة إعلان نتائج اختبارالتحصيلي. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “نتائج التحصيلي، حيث أبدى الكثير من الطلاب مخاوفهم.

ويعلم الجميع أن الاختبار التحصيلي هو المقياس الموحد لكافة خريجي المرحلة الثانوية، إذ جرى اعتماده في المملكة كمعيار دقيق لقياس قدرات جميع الطلاب بالمرحلة الثانوية.

رابط إعلان نتائج التحصيلي

أعلنت وزارة التعليم السعودية موعد إعلان نتائج الاختبار التحصيلي لطلبة الثانوية “نتائج قياس”، ويتم الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمركز الوطني للقياس.

وأوضح المركز الوطني، أنه يتم الإعلان عن نتائج اختبار التحصيل الدراسي على موقع قياس من هنا.

ولفت المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، خطوات استعادة كلمة المرور واسترجاع معلومات وفق هذه الخطوات.

نتايج التحصيلي قياس

أشعل هاشتاج #نتايج التحصيلي الأجواء في المملكة العربية السعودية، حيث يعاني العديد من الطلاب من مخاوف كبيرة مع اقتراب إعلان النتيجة.

وغرد كثيرون معبرين عن حالة الرعب التي يعيشونها، الأمر الذي اضطر أغلبهم إلى عدم القدرة على النوم منذ ليلة أمس.

فتقول إحدى الطالبات تدعى “جوجو”: “ما قادرة أنام من القلق.. يمه يارب نجيب كلنا ٩٠ وندخل التخصصات اللي نبيها”.

وردت طالبة أخرى: “ماني خايفة من درجتي وأحسها فوق الـ٨٥ وبرجع للتغريدة إذا طلعت الدرجة #نتايج_التحصيلي“.

وعلقت طالبة ثالثة تدعى “نور”: “بالله اللي فااضي يجلس يدعي لنا ترانا محتاجين دعواتكم. التوتر ألف”.

موعد نتائج التحصيلي الفترة الأولى والثانية

من الجدير بالذكر، أن الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين المختص بالرد على استفسارات المستفيدين والمستفيدات من خدمات المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، قد أوضح في وقت سابق الموعد الرسمي لنتائج الاختبار التحصيلي.

وأوضح الحساب، أنه عقب الانتهاء من بعد الانتهاء من عملية تصحيح وتحليل وتدقيق إجابات الطلاب، التي استمرت نحو 30 يوما، فإن النتيجة سوف تظهر في في المواعيد التالية: