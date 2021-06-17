رابط الشؤون الصحية بالحرس الوطني السعودي للتسجيل على 600 وظيفة لحملة الثانوية العامة فأعلي

رابط الشؤون الصحية بالحرس الوطني، من أهم الروابط الخاصة بنظام التوظيف بوزارة الحرس الوطني السعودي، فدائماً يتم الإعلان من خلاله عن عدد من الوظائف بمختلف التخصصات والمؤهلات، ضمن حرص الوزارة على توفير وظائف للشباب السعودي، والاستفادة من الكوادر والمهارات في مختلف المجالات، وخلال الساعات الأخيرة تعالي البحث عن رابط التسجيل لوظائف الشؤون الصحية في الحرس الوطني، نظراً للإعلان عن توفير أكثر من 600 وظيفة متنوعة لحملة الشهادة الثانوية فأعلي، وسوف نوضح لكم الرابط الرسمي المباشر للتقديم خلال السطور التالية فتابعونا.

الدخول على الموقع الإلكتروني “eapps.ngha.med.sa“.

اختيار الوظائف الشاغرة.

تحديد القسم المخصص.

تسجيل البيانات.

رابط وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

مستشار قانوني. مدير شئون الموارد البشرية. مساعد إداري. مدير بيانات. محاسب. ناسخ طبي. مراسل. فني خدمات مرضي. مشرف التدقيق الداخلي. أخصائي تحسين جودة. أمين مستودع. سائق. صيدلي. فني مختبر. صيدلي إكلينيكي. فني صيدلة. فني طب الطوارئ. منسق أبحاث. فني تخدير. أخصائي تغذية علاجية. مساعد طبيب أسنان. فني أشعة أسنان. وظائف للتمريض. مترجم طبي. أخصائي إكلينيكي، علاج طبيعي. تقني أشعة. أخصائي اجتماعي.

الرياض.

الأحساء.

المدينة المنورة.

الدمام.

جدة.

حائل.

نجران.

القصيم.

عرعر.

رفحاء.

الوظائف المطلوبةالمناطق المطلوب لها الوظائفوزارة الحرس الوطني السعودي

هي وزارة تتبع مجلس الوزراء السعودي مباشرةً، وتهتم بشؤون الأمن والدفاع الوطني، فهي أحد القطاعات العسكرية الرئيسية بالحكومة السعودية، ويتبعها عدد من الإدارات والوحدات أهمها “كلية الملك خالد العسكرية، إدارة تقنية وأمن المعلومات، الشؤون الصحية، الإدارة العامة للأفواج، الإرشاد والتوجيه، مكافحة المخدرات، العلاقات والمراسم، الشرطة العسكرية، وغيرها من الوحدات التابعة للوزارة”.

الشؤون الصحية للحرس الوطني

هي مجمع طبي متكامل يتبع وزارة الحرس الوطني السعودي، ويتكون من عدة مدن طبية منتشرة بمختلف المناطق منها “الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، الأحساء”، وعلى رأس هذه المدن الطبية مدينة الملك عبد العزيز الطبية، التي يتم فيها أهم العمليات الخاصة بفصل التوائم الملتصقين.