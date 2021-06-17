رابط تقديم وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني لحملة الثانوية العامة 1442 الشروط وكيفية التسجيل

في ظل متابعتنا الدقيقة لكل الأخبار الهامة والجديدة التي تخص المواطن داخل المملكة، وجد أن رابط تقديم وظائف الشئون الصحية التابع لوزارة الحرس الوطني، عليه بحث كبير اليوم الخميس 2021/06/17 من الشباب والفتيات من حملة الشهادة الثانوية العامة فأعلى، الراغبين في الالتحاق بالوظائف العسكرية ونيل شرف خدمة الوطن من خلال المؤسسة العسكرية، بعد أن أعلنت إدارة التوظيف في الحرس الوطني عن توافر 600 وظيفة إدارية وصحية في عدة مدن سعودية، وفق شروط وضوابط للراغبين في التسجيل على الوظائف سنعرضها لكم داخل المقال فتابعونا.

رابط تقديم وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني

أعلنت اليوم وزارة الحرس الوطني، متمثلة في إدارة التوظيف عن حاجتها لشغل عدد 600 وظيفة لحملة الثانوية العامة فما فوق من الجنسين، في عدة مدن بالملكة هي ” الرياض، الدمام، جدة، حائل، القصيم، رفحاء، نجران، المدينة المنورة، عرعر، الأحساء” وفيما يلي ألية التسجيل والشروط العامة للتقديم.

موعد التقديم في وظائف الشئون الصحية

كل من ينطبق عليه الشروط العامة للتسجيل عليه الدخول إلي رابط وزارة الحرس الوطني، بداية من اليوم الخميس 2021/06/17 الموافق 1442/11/07 وحتى أعلان الوزارة غلق باب التسجيل، وحتى الآن لم يتم موعد أنتهاء التسجيل على الوظائف من قبل الوزارة.

يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ والأصل. يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة فما فوق. أن يتمتع بحسن السمعة والسلوك ويكون غير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة سابقاً. أن لا يكون قد تم فصله من أي مؤسسة عسكرية سابقة. اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات المطلوبة من قبل لجنة القبول بالوزارة. في حال أن المتقدم حاصل على الشهادة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم السعودية.

الشروط العامة الواجبة للتقديم لوظائف الشئون الصحية

الدخول إلي رابط eapps.ngha.med.sa.

أختيار من القائمة الرئيسية الوظائف المتاحة.

قم بتحديد الوظيفة الصحية المناسبة لمؤهلك العلمي.

ثم قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة في أستمارة التسجيل الإلكترونية على الموقع وأحرص على أن تكون صحيحة.

أرفع المستندات الخاصة بمؤهلك وخبراتك وبطاقة الرقم الوطني وكافة الأوراق الرسمية التي تذكي طلبك.

أضغط تسجيل ثم أطبع الاستمارة وأحتفظ برقم الطلب للمراجع.

ألية التقديم في وظائف الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطنيرابط تقديم وظائف الشئون الصحية

جاء في الإعلان أن الوظائف المتاحة تحت المسميات التالية ” مساعد إداري، ناسخ طبي، مستشار قانوني، محاسب، مدير البيانات، فني خدمة تمريض، مراسل، أمين مستودع، مدير شئون الموارد البشرية، سائق، أخصائي تحسين الجودة، مشرف التدقيق الداخلي، فني مختبر، صيدلي، صيدلي إكلينيكي، فني صيدلي، منسق أبحاث، أخصائي التغذية العلاجية، فني التخدير، فني طب الطوارئ، وظائف تمريض، فني أشعة أسنان، مساعد طبيب أسنان، مترجم طبي، أخصائي اجتماعي، أخصائي إكلينيكي – علاج طبيعي، تقني أشعة “