أمريكا تشترى 200 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة إن جرعات "موديرنا" الإضافية، التى بها يصل إجمالى الطلبات الأمريكية من اللقاح إلى 500 مليون، يمكن استخدامها فى عملية التطعيم الأساسية، وللأطفال، أو كجرعة معززة.

يذكر أن شركة "موديرنا" تجرى حاليا تجارب إكلينيكية لاختبار جرعة معززة ثالثة من لقاحها المعتمد بالإضافة إلى لقاح تجريبى للحماية من متغيرات فيروس كورونا.